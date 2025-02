Silvan Zurbriggen: «Es ist brutal im Slalom, ein Fehler und man ist weg» Silvan Zurbriggen schätzt die Chancen der Schweizer Slalom-Fahrer an der WM in Saalbach ein. 14.02.2025

Im allerletzten WM-Rennen messen sich am Sonntag die Slalom-Cracks. Silvan Zurbriggen schätzt die Chancen der Schweizer für blue Sport ein und sagt, dass er Tanguy Nef eine grosse Überraschung zutraut.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Nach Camille Rasts Machtdemonstration im WM-Slalom der Frauen am Samstag sind am Sonntag die Männer gefragt. Gegen die Technik-Überflieger aus Norwegen dürfte es ein schwieriges Rennen werden – Silvan Zurbriggen traut den Schweizern aber doch etwas zu.

Insbesondere bei Daniel Yule und Tanguy Nef sieht der 43-Jährige Potenzial für eine Schweizer Medaille. «Yule hat sich mit dem Material etwas verheddert. Er kommt aber jetzt wieder zurück auf das Altbewährte und seine Form ist sicher ansteigend», so Zurbriggen bei blue Sport.

«Er hatte noch nicht die perfekten Läufe, aber er merkt, dass er wieder voll an der Weltspitze mitfahren kann», schätzt Zurbriggen die Chancen von Yule ein. Bei Nef geht er sogar noch einen Schritt weiter.

«Mit Tanguy Nef haben wir einen Fahrer, der ist rein fahrerisch noch nicht am Limit. Er hat noch viel Reserven und ich glaube, er ist fähig, Rennen zu gewinnen», so Zubriggen, der sich eine Medaille am Sonntag vorstellen kann: «Durch das gute Selbstvertrauen, das er entwickelt, ist er für mich auch ein Kandidat, der an der WM überraschen könnte.»

