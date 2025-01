Ski-Ass Delia Durrer erklärt ihren irren Wecker-Tick Speed-Spezialistin Delia Durrer verrät im Porträt bei blue Sport, warum die Quersumme ihrer Aufstehzeit immer 1 oder 7 ergeben muss. 08.01.2025

Delia Durrer zählt zu den grössten Hoffnungen im Speed-Team von Swiss-Ski. Doch die 22-jährige Nidwaldnerin hat nicht nur auf der Piste einen präzisen Plan – auch ihr Wecker folgt strengen Regeln.

Sandro Zappella, Andreas Aeschbach Sandro Zappella

Delia Durrer gilt als eines der grössten Talente im Schweizer Speed-Team. Die 22-Jährige hat sich im Weltcup in der Abfahrt und im Super-G bereits in den Top 30 etabliert. Vor dem Saison-Start ist sie bei blue Sport zum Porträt erschienen und hat dabei einen ganz speziellen Tick verraten. Wenn Durrer ihren Wecker stellt, müssen die Zahlen in der Quersumme immer 1 oder 7 ergeben. Das ganze Porträt der Nidwalderin gibt's im Video oben.

