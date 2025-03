Marco Odermatt ist auch in dieser Saison der grosse Dominator im Ski-Weltcup. Keystone

Marco Odermatt bleibt im Ski-Zirkus eine Klasse für sich. Den erneuten Coup im Gesamtweltcup macht er nun auch rechnerisch perfekt – und einen weiteren Triumph so nebenher. «Es ist wunderschön», sagt Odi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit dem 2. Platz im Hafjell-Riesenslalom sichert sich Marco Odermatt schon vor dem Saisonfinale die kleine Kristallkugel.

Auch der Gesamtweltcup ist dem 27-Jährigen nun rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

«Dass es fast in jedem Rennen klappt und ich die vierte grosse Kugel gewinnen kann, ist wunderschön», sagt Odermatt. Mehr anzeigen

Marco Odermatt hat sich nun auch rechnerisch den Triumph im Gesamtweltcup gesichert. Der beste Alpin-Sportler der Gegenwart wurde beim Schweizer Dreifachsieg im Riesenslalom von Hafjell Zweiter hinter Loïc Meillard und vor Thomas Tumler. Dadurch baute er den Vorsprung in der Gesamtwertung auf 635 Punkte aus – bei noch ausstehenden fünf Rennen ist ihm die vierte grosse Kristallkugel in Serie nicht mehr zu nehmen.

Praktisch hatte er schon vor dem Rennen in Norwegen feiern können, weil sein erster Verfolger Henrik Kristoffersen beim anstehenden Saisonfinale in den USA nicht mehr alle Rennen bestreiten wird.

Happy End nach «holprigem Weg»

Odermatt konnte in Hafjell zudem den vorzeitigen Gewinn der Disziplinwertung im Riesenslalom bejubeln. Auch da ist er im letzten Event nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Der 27-Jährige hat zudem die kleine Kristallkugel im Super-G schon sicher – und auch in der Abfahrt führt er vor dem letzten Rennen. Die Chancen stehen also sehr gut, dass der Eidgenosse genauso wie im vorigen Winter alle Disziplinwertungen gewinnt, um die er fährt.

«Ich muss sagen, langsam hängt die lange Saison schon an», gesteht Odermatt nach dem Rennen im SRF-Interview. «Man muss die Spannung immer wieder aufbauen, weil es um viel geht.» In jedem Rennen würde es auch um den Kugel-Kampf gehen. «Das braucht schon viel Energie. Aus Schweizer Sicht war es aber natürlich perfekt heute», so Odermatt.

Der Weg zur Riesenslalom-Kugel sei zu Beginn «holprig» gewesen. In den ersten beiden Rennen schied der Nidwaldner aus. «In der Regel geht es nicht auf. Dass es jetzt doch zu dieser Kugel gereicht hat, ist brutal schön.»

Gratulation von Kristoffersen

Der Gewinn des Gesamtweltcups sei auch alles andere als selbstverständlich. «Man vergisst mit der Zeit, was das für eine Leistung ist. Jahr für Jahr, Rennen für Rennen, diese Konstanz und Dominanz über drei Disziplinen ... es ist eigentlich schon schwierig genug in einer Disziplin», sagt der 27-Jährige. «Dass es fast in jedem Rennen klappt und ich die vierte grosse Kugel gewinnen kann, ist wunderschön.»

So ist es einmal mehr Odermatt, der die Glückwünsche entgegennehmen kann. Auch von Henrik Kristoffersen, der beim SRF nur schmunzeln kann: «Gratulation an Marco für die grosse Kugel, die kleine Kugel und so weiter.»

