Adelboden-Rennen Dichter Schneefall am Wochenende und neue FIS-Vorgabe sorgen für Nervosität 

ai-scrape

7.1.2026 - 08:39

Die letzten Vorbereitungen laufen in Adelboden.
KEYSTONE

Die Vorbereitungen für die Weltcup-Rennen in Adelboden laufen auf Hochtouren, doch die Wetterprognosen bereiten den Organisatoren Kopfzerbrechen.

Syl Battistuzzi

07.01.2026, 08:39

07.01.2026, 08:54

Im Berner Oberland stehen am Wochenende die 70. Adelbodner Skitage im Programm. Wer an Tradition im alpinen Skirennsport denkt, der kommt um das Chuenisbärgli nicht herum. Seit der Gründung des FIS-Weltcups 1967 steht Adelboden ununterbrochen im Weltcup-Kalender. 

Am Samstag starten die Fahrer zum traditionellen Riesenslalom, am Sonntag steht der seit der Jahrtausendwende zur Austragung kommende Slalom im Programm. Die ersten Läufe beginnen um 10.30 Uhr, die Entscheidungen fallen ab 13.30 Uhr. Erwartet werden über die beiden Renntage wieder Zehntausende Ski-Fans.

FIS Ski Alpin Weltcup: Adelboden: Riesensslalom Männer, 1. Lauf
Sa 10.01. 09:55 - 11:25 ∙ SRF zwei ∙ 90 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Die Wettervorhersagen für das Wochenende bereiten den Verantwortlichen aber wieder einmal Sorgen. Es wird starker Schneefall erwartet, was die Durchführung des Rennens gefährden könnte. Bereits im Vorjahr stellte man wetterbedingt das Programm um. Swiss-Ski-Cheftrainer Tom Stauffer sieht aber gemäss einem Bericht von «Blick» derzeit keinen Grund für eine erneute Änderung, da für Sonntag noch mehr Schnee vorhergesagt ist.

Die Pisten-Crew arbeitet derweil unermüdlich daran, optimale Bedingungen zu schaffen, während die FIS-Regelungen zur Pistenpräparation für Diskussionen sorgen.

Kontroverse um Pistenpräparation

Der internationale Ski-Verband präpariert neuerdings die Weltcuppisten mit weniger Wasser, was in der Szene unterschiedlich goutiert wird, wie der «Blick» schreibt. Der Österreicher Hans Knauss unterstützt diesen Ansatz – der ehemalige Adelboden-Sieger glaubt, dass weniger Eis auf den Strecken zu weniger schweren Stürzen führen könnte. Felix Neureuther kritisiert hingegen, dass die unzureichende Präparation beim Weltcupslalom der Frauen am Semmering zu zahlreichen Ausfällen geführt hat.

Schweizer Hoffnung im Olympia-Jahr. Sie besuchte die Zirkusschule und hatte heftige Rückschläge – jetzt ist Camille Rast die Überfliegerin

Schweizer Hoffnung im Olympia-JahrSie besuchte die Zirkusschule und hatte heftige Rückschläge – jetzt ist Camille Rast die Überfliegerin

Toni Hari, der erfahrene Pistenchef in Adelboden, bleibt seiner bewährten Methode treu und setzt weiterhin auf harte und kompakte Pisten. So sollte sich also auch heuer der legendäre Zielhang am Chuneisbärgli eisig präsentieren. «In Adelboden haben wir logischerweise den Anspruch, dass wir bei unseren Weltcuprennen eine sehr viel bessere Piste haben werden als am Semmering», meint Hari gegenüber «Blick».

Trauertag in Gedenken an Crans-Montana

Unabhängig von den Wetterbedingungen hat das Renn-OK bereits eine Programmänderung für Freitag angekündigt. Diese steht im Zusammenhang mit der Tragödie in Crans-Montana, bei der über 40 Menschen ums Leben kamen. Bundespräsident Guy Parmelin hat einen Nationalen Trauertag ausgerufen, an dem sich auch Adelboden beteiligen wird. Das geplante Rahmenprogramm wird angepasst, um Raum für Gedenken und Zusammenhalt zu schaffen.

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

«Lässer» mit Beat Feuz

«Lässer» mit Beat Feuz

Beat Feuz erzählt von prägenden Kindheitsmomenten, Erfolgen und Tiefschlägen auf der Piste und seinem Alltag als SRF-Ski-Experte. Warum Skifahren für ihn mehr bleibt als nur ein Job und was ihm als Vater wichtig ist – im Gespräch mit Claudia Lässer.

05.12.2025

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht im Interview mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars.

18.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

