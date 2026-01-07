Die letzten Vorbereitungen laufen in Adelboden. KEYSTONE

Die Vorbereitungen für die Weltcup-Rennen in Adelboden laufen auf Hochtouren, doch die Wetterprognosen bereiten den Organisatoren Kopfzerbrechen.

Im Berner Oberland stehen am Wochenende die 70. Adelbodner Skitage im Programm. Wer an Tradition im alpinen Skirennsport denkt, der kommt um das Chuenisbärgli nicht herum. Seit der Gründung des FIS-Weltcups 1967 steht Adelboden ununterbrochen im Weltcup-Kalender.

Am Samstag starten die Fahrer zum traditionellen Riesenslalom, am Sonntag steht der seit der Jahrtausendwende zur Austragung kommende Slalom im Programm. Die ersten Läufe beginnen um 10.30 Uhr, die Entscheidungen fallen ab 13.30 Uhr. Erwartet werden über die beiden Renntage wieder Zehntausende Ski-Fans.

Die Wettervorhersagen für das Wochenende bereiten den Verantwortlichen aber wieder einmal Sorgen. Es wird starker Schneefall erwartet, was die Durchführung des Rennens gefährden könnte. Bereits im Vorjahr stellte man wetterbedingt das Programm um. Swiss-Ski-Cheftrainer Tom Stauffer sieht aber gemäss einem Bericht von «Blick» derzeit keinen Grund für eine erneute Änderung, da für Sonntag noch mehr Schnee vorhergesagt ist.

Die Pisten-Crew arbeitet derweil unermüdlich daran, optimale Bedingungen zu schaffen, während die FIS-Regelungen zur Pistenpräparation für Diskussionen sorgen.

Kontroverse um Pistenpräparation

Der internationale Ski-Verband präpariert neuerdings die Weltcuppisten mit weniger Wasser, was in der Szene unterschiedlich goutiert wird, wie der «Blick» schreibt. Der Österreicher Hans Knauss unterstützt diesen Ansatz – der ehemalige Adelboden-Sieger glaubt, dass weniger Eis auf den Strecken zu weniger schweren Stürzen führen könnte. Felix Neureuther kritisiert hingegen, dass die unzureichende Präparation beim Weltcupslalom der Frauen am Semmering zu zahlreichen Ausfällen geführt hat.

Toni Hari, der erfahrene Pistenchef in Adelboden, bleibt seiner bewährten Methode treu und setzt weiterhin auf harte und kompakte Pisten. So sollte sich also auch heuer der legendäre Zielhang am Chuneisbärgli eisig präsentieren. «In Adelboden haben wir logischerweise den Anspruch, dass wir bei unseren Weltcuprennen eine sehr viel bessere Piste haben werden als am Semmering», meint Hari gegenüber «Blick».

Trauertag in Gedenken an Crans-Montana

Unabhängig von den Wetterbedingungen hat das Renn-OK bereits eine Programmänderung für Freitag angekündigt. Diese steht im Zusammenhang mit der Tragödie in Crans-Montana, bei der über 40 Menschen ums Leben kamen. Bundespräsident Guy Parmelin hat einen Nationalen Trauertag ausgerufen, an dem sich auch Adelboden beteiligen wird. Das geplante Rahmenprogramm wird angepasst, um Raum für Gedenken und Zusammenhalt zu schaffen.

