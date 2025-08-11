Joana Hählen beim Emoji-Quiz: Und plötzlich ist das Lauberhorn in Österreich Speed-Spezialistin Joana Hählen stellt sich dem Strecken-Emoji-Quiz von blue Sport. Beim Lauberhorn hat sie ihre liebe Mühe. 16.01.2025

Joana Hählen hat sich verlobt. Dies gab die Speed-Spezialistin in den sozialen Medien bekannt.

Ende April gab Swiss-Ski bekannt, dass Joana Hählen nicht mehr über den Nationalmannschafts-Status verfügt und die kommende Saison im A-Kader eingeteilt ist. Ein Rückschlag für die Berner Oberländerin, die in ihrer Karriere schon drei Kreuzbandrisse zu beklagen hatte.

Dafür läuft es bei der Speed-Fahrerin privat rund. Die 33-Jährige gab in einem Instagram-Post ihre Verlobung bekannt. «The easiest YES ❤️💍❤️» hielt Hählen fest und schrieb: «Sunneuntergang & Vollmond – genau dert, wo mir üs vor 8,5 Jahr verliebt hei.»

Unter ihrem Post reihten sich viele Gratulanten ein. So schrieben etwa Corinne Suter, Tina Weirather, Stephanie Venier, Kajsa Lie, Anouk Vergé-Dépré, Jasmine Flury, Luca de Aliprandini, Elena Curtoni, Tamara Tippler, Kira Weidle, Laura Gauche, Noel von Grünigen, Elisa Gasparin, Mathieu Bailet, Marie-Michele Gagnon oder Stephanie Jenal.

