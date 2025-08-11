  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das einfachste JA» Ski-Fahrerin Joana Hählen hat sich verlobt

Syl Battistuzzi

11.8.2025

Joana Hählen beim Emoji-Quiz: Und plötzlich ist das Lauberhorn in Österreich

Joana Hählen beim Emoji-Quiz: Und plötzlich ist das Lauberhorn in Österreich

Speed-Spezialistin Joana Hählen stellt sich dem Strecken-Emoji-Quiz von blue Sport. Beim Lauberhorn hat sie ihre liebe Mühe.

16.01.2025

Joana Hählen hat sich verlobt. Dies gab die Speed-Spezialistin in den sozialen Medien bekannt.

Syl Battistuzzi

11.08.2025, 17:27

Ende April gab Swiss-Ski bekannt, dass Joana Hählen nicht mehr über den Nationalmannschafts-Status verfügt und die kommende Saison im A-Kader eingeteilt ist. Ein Rückschlag für die Berner Oberländerin, die in ihrer Karriere schon drei Kreuzbandrisse zu beklagen hatte.

Dafür läuft es bei der Speed-Fahrerin privat rund. Die 33-Jährige gab in einem Instagram-Post ihre Verlobung bekannt. «The easiest YES ❤️💍❤️» hielt Hählen fest und schrieb: «Sunneuntergang & Vollmond – genau dert, wo mir üs vor 8,5 Jahr verliebt hei.»

Unter ihrem Post reihten sich viele Gratulanten ein. So schrieben etwa Corinne Suter, Tina Weirather, Stephanie Venier, Kajsa Lie, Anouk Vergé-Dépré, Jasmine Flury, Luca de Aliprandini, Elena Curtoni, Tamara Tippler, Kira Weidle, Laura Gauche, Noel von Grünigen, Elisa Gasparin, Mathieu Bailet, Marie-Michele Gagnon oder Stephanie Jenal.

Joana Hählen: «Ich würde gerne nochmals Roger Federer treffen»﻿

Joana Hählen: «Ich würde gerne nochmals Roger Federer treffen»﻿

Joana Hählen ist nach ihrem vierten Kreuzbandriss zurück im Weltcup. Im Porträt mit blue Sport verrät sie, welche Ticks sie hat und wovon sie zu viel besitzt.

19.12.2024

Holdener verrät: «Joana Hählen hat mich verkuppelt»

Holdener verrät: «Joana Hählen hat mich verkuppelt»

Wendy Holdener hat eine schwierige Saison hinter sich. Zusammen mit Comedian Kiko lässt sie das vergangene Jahr Revue passieren und erzählt, wie sie ihre neue Liebe gefunden hat.

04.10.2021

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?
Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt
Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

Mehr Ski News

«Wir mussten etwas verändern». So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

«Wir mussten etwas verändern»So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

Nach harscher Kritik an Trainer Assinger. Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier gibt Rücktritt bekannt

Nach harscher Kritik an Trainer AssingerSuper-G-Weltmeisterin Stephanie Venier gibt Rücktritt bekannt

Slalom-Spezialist hat genug. Noel von Grünigen tritt zurück: «Ich kann mit viel Stolz zurückschauen»

Slalom-Spezialist hat genugNoel von Grünigen tritt zurück: «Ich kann mit viel Stolz zurückschauen»

Sport Videos

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Super League | 3. Runde | Saison 22/24

10.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Mehr Videos