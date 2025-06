Österreichs Ski-Legende Meissnitzer: «Ich werde Gut-Behrami vermissen»

Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison im Weltcup. Bild: Keystone

Lara Gut-Behrami verrät, dass die nächste Weltcup-Saison die letzte ihrer eindrücklichen Karriere sein wird. Der Skisport verliert damit eine seiner grössten Figuren – findet auch Österreichs Ski-Legende Alexandra Meissnitzer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Dienstagabend ist klar: Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Weltcup-Fahrerin.

Die Tessinerin gehört zu den ganz grossen Figuren des Skirennsports und könnte in Sachen Podestplätze sogar die Schweizer Rekordhalterin Vreni Schneider ablösen.

Selbst in Österreich bedauert man den bevorstehenden Abschied. «Lara ist eine Ausnahme-Athletin. Ich werde sie vermissen», gesteht etwa die heutige TV-Expertin Alexandra Meissnitzer. Mehr anzeigen

Nun ist es offiziell: Lara Gut-Behrami nimmt Ende Oktober ihren letzten Weltcup-Winter der Karriere in Angriff. An einer Veranstaltung von «Finanz und Wirtschaft» verkündet die 34-Jährige am Dienstagabend, nach der Olympia-Saison mit dem Skirennsport aufzuhören – und mit Ehemann Valon Behrami nach London zu ziehen. Dort wird Behrami laut Informationen von blue Sport Technischer Direktor bei seinem Ex-Klub FC Watford.

Mit dem Abgang der 48-fachen Weltcup-Siegerin verliert der Skisport eine seiner schillerndsten Figuren. Die Tessinerin ist etwa die erste Skirennfahrerin überhaupt, die in drei verschiedenen Disziplinen (Super-G, Abfahrt, Riesenslalom) jeweils 10 oder mehr Weltcup-Siege erreicht hat. Zudem gilt Gut-Behrami mit sechs Kristallkugeln in ihrer Paradedisziplin als die erfolgreichste Super-G-Fahrerin der Geschichte.

Überholt Gut-Behrami auch Vreni Schneider?

Und noch ist ja nicht Schluss. Mit 100 Podestplätzen liegt Gut-Behrami in der ewigen Bestenliste etwa nur knapp hinter Vreni Schneider (101) und könnte – oder dürfte – die bisher erfolgreichste Schweizerin in dieser Kategorie noch abfangen.

So oder so wird Gut-Behrami aber eine Lücke hinterlassen, die nicht nur in der Schweiz zu spüren sein wird. So sagt etwa die österreichische Ski-Legende Alexandra Meissnitzer der «Kronen-Zeitung»: «Sie ist eine der Allerbesten beim Lesen des Kurses, wählt immer eine Top-Strategie für das Rennen. Lara ist eine Ausnahme-Athletin. Ich werde sie vermissen.»

Für die heutige TV-Expertin ist Gut-Behrami aber auch neben der Piste ein Vorbild: «Ich schätze Lara sehr. Sie ist eine der wenigen Fahrerinnen, die immer Profil zeigt. Ihre stets ganz klaren Botschaften waren für mich eine Bereicherung. Mit ihr geht eine ganz grosse Persönlichkeit.»

Alexandra Meissnitzer gewann während ihrer Karriere (1991 – 2008) zwei WM-Goldmedaillen, 14 Weltcup-Rennen und ist heute als TV-Expertin nach wie vor hautnah mit dabei. Bild: Keystone

