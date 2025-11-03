  1. Privatkunden
Die Schattenseiten von Social Media Ski-Star Lindsey Vonn: «Danke, dass du mir den Tod wünschst»

Sandro Zappella

3.11.2025

Lindsey Vonn posiert in New York für das US-Ski-Team. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Lindsey Vonn posiert in New York für das US-Ski-Team. (AP Photo/Yuki Iwamura)
KEYSTONE

Ski-Star Lindsey Vonn macht eine Hassnachricht, die sie über Social Media erreicht hat, publik. Darin bezeichnet sie ein Instagram-User als «ekelhaft» und «widerwärtige Amerikanerin».

Sandro Zappella

03.11.2025, 15:00

03.11.2025, 15:07

Lindsey Vonn ist ein globaler Ski-Star. Die Amerikanerin ist auch auf Social Media aktiv, auf Instagram hat die Speed-Fahrerin 2,6 Millionen Follower. Ihre Bekanntheit hat aber vor allem in den sozialen Medien auch negative Seiten. Wie das dann aussieht, hat Vonn gleich selbst gezeigt. Die 41-Jährige postete in einer Instagram-Story den Screenshot einer schockierenden Nachricht, die ihr ein User geschrieben hat: «Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‹Amerikanerin›. Fahr mit den Ski gegen einen Baum»

bild: screenshot instagram
bild: screenshot instagram

Vonn kommentiert die Nachricht mit: «Die Schattenseiten von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst.» Die 82-fache Weltcupsiegerin hat sich schon in der Vergangenheit zu Hassnachrichten auf Social Media geäussert, unter anderem hat sie sich gegen Bodyshaming gewehrt.

Auf dem Schnee geht die Saison für Lindsey Vonn übrigens vom 12. bis 14. Dezember in St. Moritz los. Dann finden im Bündnerland zwei Abfahrten und ein Super-G statt. Als Saison-Highlights warten dann die Olympischen Spiele in Cortina im Februar 2026.

Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Mehr Ski

Lukratives Angebot aus Kasachstan. Manager verrät: Marco Odermatt verzichtet auf viel Geld

Lukratives Angebot aus KasachstanManager verrät: Marco Odermatt verzichtet auf viel Geld

Mysteriöses. Ab Samstag gilt in Italien auf Skipisten Helmpflicht

MysteriösesAb Samstag gilt in Italien auf Skipisten Helmpflicht

«Könnte nächstes grosses Abenteuer werden». Wechselt Ski-Star Lindsey Vonn im Sommer die Sportart?

«Könnte nächstes grosses Abenteuer werden»Wechselt Ski-Star Lindsey Vonn im Sommer die Sportart?

«Das ist nicht okay». Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht

«Das ist nicht okay»Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht

Lauberhorn-Sturz und seine Folgen. Shiffrin über Kilde: «Er wird für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben»

Lauberhorn-Sturz und seine FolgenShiffrin über Kilde: «Er wird für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben»