Lindsey Vonn posiert in New York für das US-Ski-Team. (AP Photo/Yuki Iwamura) KEYSTONE

Ski-Star Lindsey Vonn macht eine Hassnachricht, die sie über Social Media erreicht hat, publik. Darin bezeichnet sie ein Instagram-User als «ekelhaft» und «widerwärtige Amerikanerin».

Lindsey Vonn ist ein globaler Ski-Star. Die Amerikanerin ist auch auf Social Media aktiv, auf Instagram hat die Speed-Fahrerin 2,6 Millionen Follower. Ihre Bekanntheit hat aber vor allem in den sozialen Medien auch negative Seiten. Wie das dann aussieht, hat Vonn gleich selbst gezeigt. Die 41-Jährige postete in einer Instagram-Story den Screenshot einer schockierenden Nachricht, die ihr ein User geschrieben hat: «Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‹Amerikanerin›. Fahr mit den Ski gegen einen Baum»

bild: screenshot instagram

Vonn kommentiert die Nachricht mit: «Die Schattenseiten von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst.» Die 82-fache Weltcupsiegerin hat sich schon in der Vergangenheit zu Hassnachrichten auf Social Media geäussert, unter anderem hat sie sich gegen Bodyshaming gewehrt.

Auf dem Schnee geht die Saison für Lindsey Vonn übrigens vom 12. bis 14. Dezember in St. Moritz los. Dann finden im Bündnerland zwei Abfahrten und ein Super-G statt. Als Saison-Highlights warten dann die Olympischen Spiele in Cortina im Februar 2026.

