Lindsey Vonn ist in Trauer. Keystone

Der in die USA ausgewanderte Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Lindsey Vonn verabschiedet ihren einstigen Förderer mit emotionalen Worten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erich Sailer war Lindsey Vonns erster Ski-Trainer.

Sailer war aber auch ein guter Freund der Familie.

Entsprechend emotional verabschiedet Vonn ihren einstigen Förderer, der im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Mehr anzeigen

Zusammen mit seinen Landsleuten Pepi Gramshammer und Anderl Molterer hatte Sailer in Amerika Race-Camps für Nachwuchsfahrer gegründet. Dort lernte auch Lindsey Vonn als kleines Mädchen Skifahren. Und die 40-Jährige hat ihren einstigen Förderer tief ins Herz geschlossen.

In einem emotionalen Instagram-Post schreibt sie: «Erich war mehr als mein Ski-Trainer. Mehr als der Ski-Trainer meines Vaters. Erich war meine Familie. Mein Vater kennt ihn seit 62 Jahren und seit meiner Geburt ist er ein Teil meines Lebens. Ohne ihn wäre ich nicht die Person oder die Skifahrerin, die ich heute bin.»

Am Schluss schreibt Vonn: «Ich liebe dich, Erich. Gib meiner Mutter da oben eine Umarmung von mir.»

Das könnte dich auch interessieren