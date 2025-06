Marcel Hirscher kehrt auf die Piste zurück. Keystone

Marcel Hirscher will es nochmals wissen. Der Österreicher wagt nach einem Kreuzbandriss im Dezember erneut ein Weltcup-Comeback. Dies gab der 36-Jährige in den sozialen Medien bekannt.

Die Aufregung in der Ski-Szene war gross, als Marcel Hirscher verkündete, dass er nach seinem Rücktritt im September 2019 in der Saison 2024/25 sein Comeback geben wird. Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger belegte in seinem ersten Rennen, dem Riesenslalom von Sölden im Oktober, den 23. Platz. Beim Slalom in Levi verpasste er den zweiten Durchgang, in Gurgl schied Hirscher im ersten Lauf aus.

Dann war das Comeback von Marcel Hirscher schon wieder vorbei. Der für die Niederlande startende Österreicher zog sich im Dezember im Riesenslalom-Training einen Kreuzbandriss zu.

«Vielleicht bin ich jetzt endgültig fertig mit meiner Reise. Zum ersten Mal erlebe ich das leidige Thema Kreuzband am eigenen Leib. Was bleibt ist: Diese acht Monate waren intensiv und haben mir sauviel Spass gemacht», meinte Hirscher.

Nun geht seine Reise weiter, wie der achtfache Gesamtweltcup-Sieger auf Instagram festhielt. «Ich bin bereit für eine neue Saison und jetzt könnt ihr es ein Comeback nennen.» Er habe Spass im Training. Seine FIS-Wildcard ist weiter gültig. «Er kann 17 Mal unter dieser Voraussetzung starten», erklärte FIS-Rennchef Markus Waldner zuletzt.

