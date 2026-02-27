Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bange Momente im Abfahrtstraining Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation

Dominik Müller

27.2.2026

Der finnische Speed-Spezialist Elian Lehto ist in Garmisch schwer gestürzt.
Der finnische Speed-Spezialist Elian Lehto ist in Garmisch schwer gestürzt.
Archivbild: Imago

Gleich mehrere Fahrer kamen im zweiten Abfahrtstraining in Garmisch zu Fall, einer musste ins Spital geflogen werden. Sportlich überzeugte Alexis Monney mit dem zweiten Rang.

Dominik Müller

27.02.2026, 15:01

27.02.2026, 15:39

Bevor am Wochenende die Weltcuprennen in Garmisch steigen, stand am Freitag das zweite Abfahrtstraining auf dem Programm – und das hatte es in sich. Gleich mehrere Stürze sorgten für bange Momente auf der Strecke.

Giovanni Franzoni erwischte es bereits kurz nach dem Start: Der junge Italiener verlor nach wenigen Sekunden einen Ski und kam zu Fall. Er blieb unverletzt und konnte Entwarnung geben.

Deutlich heftiger war der Abflug von Elian Lehto. Der Finne, der seine Trainings mit dem Schweizer Team absolviert, verlor mit Startnummer 25 im Streckenabschnitt «Hölle» in einer Rechtskurve die Kontrolle und krachte mit hoher Geschwindigkeit ins Sicherheitsnetz.

Nach der Erstversorgung wurde der 25-Jährige per Helikopter ins Spital geflogen und musste dort auf die Intensivstation. Über die Schwere seiner Verletzungen ist noch nichts bekannt. Gemäss der «Kronen-Zeitung» deuten erste Diagnosen allerdings auf einen Lungenkollaps hin.

Lehto trainiert mit den Schweizern mit

Der heftige Unfall schlägt auch bei Swiss Ski auf die Stimmung: Seit rund vier Jahren trainiert Lehto im Rahmen einer Kooperation mit dem Schweizer Speed-Team.

Lehto betonte gegenüber blue Sport, dass ihn die Schweizer «wie ihren Sohn adoptiert haben». Er teilt jeweils das Zimmer mit Alexis Monney und spricht von engen Freundschaften und einer sehr positiven Teamatmosphäre trotz kultureller Unterschiede.

Ein Finne bei Swiss-Ski. Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Ein Finne bei Swiss-SkiElian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Lehto hat 2025 mehrere Top-10-Platzierungen im Weltcup erzielt und gilt als erfolgreichster finnischer Abfahrer der Geschichte.

Monney vorne dabei

Auch Nils Alphand stürzte im selben Abschnitt. Wie der französische Verband mitteilt, zog sich der Franzose Blessuren an Schulter und Rippen zu. Beide Zwischenfälle führten zu längeren Unterbrüchen.

Sportlich setzte Mattia Casse die Bestzeit. Mit Alexis Monney war allerdings ein Schweizer nur hauchdünne 0,04 Sekunden langsamer. Rang drei ging an Nils Allegre (+0,15). 

Am Samstag steht um 11.45 Uhr die Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag folgt zur gleichen Zeit der Super-G.

Steckbrief

  • Vorname und Name: Elian Lehto
  • Geburtsdatum: 02. Juni 2000
  • Herkunft: Rovaniemi (FIN)
  • Verein: Santa Claus Ski Team
  • Ausrüster: Fischer
  • Weltcup-Debüt: 19. Dezember 2018 (Riesenslalom in Saalbach)
Mehr anzeigen
Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

Dans l’aire d’arrivée des courses du Lauberhorn, le plus suisse des Finlandais nous révèle son endroit préféré dans notre pays.

21.01.2026

Meistgelesen

Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation
In Coop-Filialen bleiben Bananen-Regale leer – das ist der Grund
Corinne Suter zurück an der Spitze: «Es gab Tage, an denen ich gezweifelt habe»
Senior verliert nach Schockanruf Millionensumme an Betrüger
Melania Trump übernimmt Vorsitz des UN-Sicherheitsrats

Mehr Ski

Abfahrts-Exploit in Soldeu. Corinne Suter zurück an der Spitze: «Es gab Tage, an denen ich gezweifelt habe»

Abfahrts-Exploit in SoldeuCorinne Suter zurück an der Spitze: «Es gab Tage, an denen ich gezweifelt habe»

Erlösung für Schweizer Team. Corinne Suter fährt in Soldeu entfesselt zum Abfahrts-Triumph

Erlösung für Schweizer TeamCorinne Suter fährt in Soldeu entfesselt zum Abfahrts-Triumph

Vonn zum Zuschauen gezwungen. Deutschlands Ski-Juwel Aicher greift nach Kristallkugel

Vonn zum Zuschauen gezwungenDeutschlands Ski-Juwel Aicher greift nach Kristallkugel

Ski Videos

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Sonja Nef analysiert die Geschehnisse im Olympia-Slalom der Frauen und spricht über die Auftritte von Camille Rast und Wendy Holdener.

18.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Mehr Videos