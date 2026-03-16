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Comeback nicht ausgeschlossen Lindsey Vonn: «Bitte hört auf, mir vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll»

dpa

16.3.2026 - 14:27

Lindsey Vonn hat sich mit einer Bitte an die Fans zu Wort gemeldet.
Lindsey Vonn hat sich mit einer Bitte an die Fans zu Wort gemeldet.
Keystone

Lindsey Vonn hatte bei den Olympischen Winterspielen einen schlimmen Unfall. Wird sie jemals in den Skisport zurückkehren? Diese Frage will die Amerikanerin von ihren Fans nicht mehr hören.

DPA

16.03.2026, 14:27

16.03.2026, 14:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn (41) erklärte auf X, dass sie nach ihrem schweren Unfall bei den Olympischen Spielen noch nicht bereit sei, über ein mögliches Comeback im Skisport zu entscheiden.
  • Die Amerikanerin bittet Fans und Kritiker, ihr keine Ratschläge zu ihrer Zukunft zu geben, und betont, dass sie selbst entscheiden werde, ob sie wieder Rennen fährt.
  • Nach ihrem Sturz in Cortina mit einer komplexen Schienbeinverletzung wird ihre Genesung etwa ein Jahr dauern, bevor weitere Operationen und eine endgültige Entscheidung möglich sind.
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US-Skistar Lindsey Vonn will noch keine Entscheidung über ein mögliches Comeback nach ihrem schlimmen Unfall bei den Olympischen Spielen treffen. Sie sei «noch nicht bereit», um über ihre Zukunft im Skisport zu sprechen, schrieb die 41-Jährige beim Portal X: «Mein Fokus lag ganz auf meiner Genesung und darauf, wieder in meinen normalen Alltag zurückzufinden.»

«Der Doktor hat mich gerettet». Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden

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Womöglich an ihre Fans und Kritiker gerichtet bat Vonn: «Bitte hört auf, mir vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll. Ich werde euch Bescheid geben, wenn ich mich entschieden habe.» Sie führe «ein fantastisches Leben abseits des Skifahrens» und wolle selbst über ihre Zukunft entscheiden. «Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen.»

Vonn hatte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Skipiste genährt, als sie nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo ein Video auf Instagram postete, das sie beim Trainieren ihrer Oberschenkel, der Schultern, des Bauchs sowie Rückens und der Arme zeigt. Zwischendurch wurde Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt. Am Ende des Clips stand sie sogar aus dem Rollstuhl wieder auf. Inzwischen sind weitere Videos hinzugekommen.

Komplexe Schienbeinverletzung

Bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Cortina hatte sich die Speed-Spezialistin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn mit dem Krankenwagen zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen worden.

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«Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind», erklärte sie jüngst. Anschliessend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

Den Kreuzbandriss hatte sich Vonn im Weltcup-Rennen unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen zugezogen. Dennoch ging die zweimalige Weltmeisterin in Italien an den Start.

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