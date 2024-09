Lily Kunstadt verletzte sich in Saas Fee schwer. Bild: Instagram/clubdeskitremblant

In Saas Fee verunglückt ein kanadisches Ski-Talent an einem Bügellift so schwer, dass gar eine Lähmung droht. Die Familie hofft nun auf Spenden aus der Community.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem schweren Unfall an einem Bügellift in Saas Fee zieht sich eine 13-jährige kanadische Nachwuchs-Skifahrerin gravierende Verletzungen zu.

Wie ihre Familie auf einer Spendenplattform schreibt, habe die 13-Jährige ihr Gefühl unterhalb der Taille verloren.

Die Staatsanwaltschaft des Kanton Wallis hat eine Untersuchung eingeleitet. Mehr anzeigen

Am 31. August verunglückte die 13-jährige kanadische Nachwuchs-Skifahrerin Lily Kunstadt bei einem verheerenden Unfall in Saas Fee schwer. Das schreiben die Familie und der Skiclubs Mont Tremblant auf «gofundme.com» und via Instagram.

Aber was ist passiert? Das 13-jährige Skitalent sei im Skigebiet Saas Fee mit einem Bügellift unterwegs gewesen, als sich ihr Bügel mit einem kaputten, abwärtsfahrenden Bügel verheddert habe. Daraufhin geschah das Unglück.

«Lilly wurde in die Luft geschleudert und erlitt einen katastrophalen Sturz, der ihr einen an zwei Stellen gebrochenen Rücken, gebrochene Rippen und eine Verbrennung zweiten Grades im Gesicht einbrachte. Zurzeit kann sie auf dem linken Auge nicht mehr klar sehen», heisst es in der Mitteilung.

Es droht eine Lähmung

Die 13-Jährige wurde daraufhin ins Spital Lausanne geflogen und sei dort während sieben Stunden operiert worden. Der jungen Kanadierin stünden aber weitere Operationen und ein langer Leidensweg bevor. «Die Schwere von Lilys Verletzungen hat dazu geführt, dass sie unterhalb ihrer Taille kein Gefühl mehr hat», schreibt McKinlay.

Die Familie des kanadischen Ski-Juwels hofft nun auf finanzielle Unterstützung aus der Ski-Community, «um Krankenhausrechnungen, Rehabilitationskosten und alle notwendigen Anpassungen für Lilys Zuhause und ihr tägliches Leben zu decken.» Von den erhofften 350'000 kanadischen Dollar wurden bereits über zwei Drittel gespendet.

Saastaal-Tourismus bestätigte gegenüber «Blick» den Unfall, konnte aber keine weiteren Auskünfte geben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat eine Untersuchung eingeleitet.