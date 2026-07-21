Das Leben des österreichischen Ski-Talents Katharina Engelhardt ändert sich nach zwei Herzstillständen schlagartig. Die 18-jährige Langläuferin überlebt, beendet aber ihre Karriere im Leistungssport.

Darum geht’s Die österreichische Langläuferin Katharina Engelhardt lag nach einer Herzmuskelentzündung eine Woche lang auf der Intensivstation und überlebte zweimal einen Herzstillstand.

Die erst 18-Jährige beendet nun ihre Karriere im Leistungssport.

In einem Post auf Instagram erzählt Engelhardt vom Vorfall und warnt andere Athletinnen und Athleten. Zusammenfassung erstellt mit

«Mir wurde erst später erzählt, dass ich zweimal einen Herzstillstand hatte und vier Tage im Tiefschlaf war», erzählt Katharina Engelhardt in einem Post auf Instagram, der sie in einem Spitalbett zeigt. Aufgrund einer Herzmuskelentzündung lag die 18-jährige Österreicherin eine Woche lang auf der Intensivstation. Ihr Leben hing am seidenen Faden.

«Selbst die sehr guten Ärzte in Linz dachten, ich würde es nicht schaffen. Aber sie haben falsch gedacht, weil ich es geschafft habe», schreibt Engelhardt und bedankt sich beim Spitalpersonal, bei ihrer Familie und bei Freunden für die grosse Unterstützung. «Vor allem bin ich Heli und Rose dankbar, die mich reanimiert haben. Sowie den Ärzten bin ich sehr dankbar, weil ohne sie hätte ich es auch nicht geschafft.»

Langlauf-Karriere beendet

Nach dem Vorfall zieht Engelhardt Konsequenzen und beendet ihre vielversprechende Karriere im Langlauf. «Der Leistungssport wird für mich leider keine Rolle mehr spielen», schreibt das 18-jährige Ski-Talent. Im Januar war sie bei den Österreichischen Meisterschaften in Saalfelden im Sprint noch auf den zweiten Rang gelaufen.

«Trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich noch weiterhin ganz normalen Sport machen kann. Aber Langlauf wird immer mein Leben sein! An alle Sportler: Bitte passt immer nach einer Infektion auf euch auf!», warnt Engelhardt andere Athletinnen und Athleten.

Eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) tritt in den meisten Fällen im Zusammenhang mit einer Virusinfektion auf. Deshalb empfehlen Fachleute, während einer Erkältung oder Grippe auf körperliche Belastung zu verzichten und erst dann wieder ins Training einzusteigen, wenn die Infektion vollständig abgeklungen ist und keine Beschwerden mehr bestehen. Diese Empfehlung gilt auch für Leistungs- und Spitzensportler.