Giada D'Antonio sorgt in ihrer ersten Profi-Saison für Furore. Die 16-jährige Süditalienerin darf nun bereits im Weltcup debütieren. Im Gespräch mit blue News erklärt sie, wie man aus Neapel in den Ski-Zirkus findet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im November sorgte Giada D'Antonio für Aufsehen, als sie ihre ersten beiden Profi-Rennen als Skifahrerin am Schilthorn gewinnen konnte.

Der Aufstieg der 16-Jährigen geht seither steil weiter. In Semmering kurz nach Weihnachten darf sie bereits im Weltcup debütieren.

Im Gespräch mit blue News verrät die gebürtige Neapolitanerin, wie sie zum Skifahren kam und warum sie als Kind nach einem Sieg weinen musste.

Am 19. November kam es am Schilthorn zu einer kleinen Ski-Sensation. In ihrem allerersten Profi-Rennen gewann Giada D'Antonio mit Startnummer 82 einen FIS-Slalom. Sie verhinderte damit einen Schweizer 12-fach-Sieg. Dass der Triumph kein Zufall war, bewies d'Antonio einen Tag später, als sie mit Startnummer 63 erneut den Sieg einfuhr – diesmal vor 13 Schweizerinnen.

blue News hat letzte Woche mit der Italienerin gesprochen und nachgefragt, ob sie selbst erstaunt war, dass sie gleich ihre ersten beiden Profi-Rennen gewinnen konnte: «Nein, ich war von meinen Ergebnissen nicht komplett überrascht», sagt D'Antonio selbstbewusst und erklärt, dass es mit der hohen Startnummer schon schwierig gewesen sei: «Die Strecke war in schlechtem Zustand, aber die Bedingungen waren auch sehr wechselhaft.» Dass sie gleich beide Rennen gewinnen würde, hätte sie aber nicht erwartet.

Bei ihrem zweiten Sieg lag D'Antonio gar schon zur Halbzeit in Führung, besonders nervös sei sie deswegen aber nicht gewesen: «Um ehrlich zu sein, war ich im zweiten Rennen schon viel ruhiger und fühlte mich gestärkt», so die 16-Jährige.

Vom Vesuv in den Weltcup

Innert eines Monats ging es für D'Antonio turbulent weiter. Unter anderem für den Nor-Am Cup, dem Pendant zum Europacup, nach Copper Mountain: «Im Moment entwickeln sich die Dinge für mich sehr schnell, ich hätte nicht gedacht, dass ich für die Rennen in den USA ausgewählt werde», so D'Antonio, die in den beiden Riesenslaloms – erneut mit sehr hohen Startnummern – auf die Ränge 11 und 13 fuhr.

Also sie blue News letzte Woche fragt, was ihre Pläne für die nahe Zukunft sind, hat die 16-Jährige ein klares Ziel: «Ich drücke die Daumen und hoffe, dass ich vielleicht schon in dieser Saison mein Debüt im Weltcup geben kann.» Da ahnt D'Antonio noch nicht, dass sich dieses Ziel schon sehr schnell verwirklichen wird, denn die Italienerin wurde vom italienischen Wintersport-Verband «FISI» für den Weltcup-Slalom am 28. Dezember in Semmering aufgeboten. Damit überspringt D'Antonio die Stufe Europacup gleich komplett und darf direkt gegen die Weltstars antreten.

Dort wird sie – wenn auch durch viele Startnummern getrennt – gegen ihr Vorbild antreten dürfen: «Ich lasse mich von Michaela Shiffrin inspirieren. Das ist zwar keine Überraschung, aber ich halte sie für die Grösste.»

Mikaela Shiffrin ist das grosse Vorbild von Giada D'Antonio. KEYSTONE

Vom Vesuv in den Ski-Weltcup

Die Geschichte von D'Antonio ist umso beeindruckender, wenn man ihre Herkunft kennt. Sie ist in Neapel zur Welt gekommen, als Tochter eines italienischen Zahnarztes und einer kolumbianisch-ecuadorianischen Mutter. Sie lebt in San Sebastiano al Vesuvio, gelegen am Fusse des Vulkans Vesuv und ist Mitglied beim Skiclub Vesuvio. Wie kommt man also vom Vesuv in den Skiweltcup? «Als ich ganz klein war, habe mit meinem Vater angefangen Ski zu fahren, es war schon immer ein Hobby von ihm.»

D'Antonio erklärt, dass sie deshalb schon immer eine Leidenschaft hatte fürs Skifahren, sie habe als Kind zwar auch andere Sportarten wie Schwimmen oder Eislaufen ausgeübt, das Skifahren habe ihr aber immer am besten gefallen: «Natürlich ist es nicht einfach, denn um meine Träume zu verwirklichen, musste ich früh von zu Hause weggehen», erklärt die 16-Jährige ihre schwere Entscheidung, als Süditalienerin auf den Skisport zu setzen.

Sie habe schon als kleines Mädchen Rennen bestritten, habe alle Junioren-Stufen durchlaufen und hat noch eine genaue Erinnerung, als sie damals ein Rennen gewonnen habe: «Ich habe einen Sonderpreis bekommen, aber ich habe geweint, weil ich einen anderen Preis haben wollte, der für die Zweit- oder Drittplatzierten war.»

Bisher hat sich D'Antonio als Techniker ausgezeichnet und ist nur in Slalom und Riesenslalom Rennen gefahren, sie kündigt aber an: «Im Moment konzentriere ich mich auf diese beiden, aber ich denke, dass ich in Zukunft versuchen könnte, in mehreren Disziplinen anzutreten, um vielseitiger zu werden.»

Medien schreiben schon von «Ski-Shakira»

D'Antonio hat in ihrem Leben zwar erst 11 Profi-Rennen bestritten, doch ihr furioser Start in den Ski-Zirkus schlug auch ausserhalb Italiens hohe Wellen. Die österreichische Boulevard-Zeitung «Krone» bezeichnet sie aufgrund ihrer Herkunft bereits als «Ski-Shakira».

Und die 16-Jährige weiss bestens, wie sie sich vermarkten kann. Auf Instagram hat sie bereits über 14'000 Follower. Ist es als junge Skifahrerin wichtig, sich auch als «Marke» ein Image aufzubauen? «Ja, das muss man für die Zukunft sehen, aber im Moment poste ich einfach, wie es mir gerade einfällt. Ganz normal. Ich bin selbst überrascht, dass ich so viele Follower habe», erklärt D'Antonio.

Vorerst will sie aber wieder auf den Ski-Pisten für Furore sorgen. Vor allem am 28. Dezember bei ihrem Debüt im Weltcup in Semmering. Schafft sie da bereits die nächste Ski-Sensation?

