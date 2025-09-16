«Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Zaun neben Piste geknallt «Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm

Sven Ziegler

16.9.2025

Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingsunfall gestorben.
Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingsunfall gestorben.
Mattia Radoni/Zuma Press/dpa

Nach dem tödlichen Unfall von Matteo Franzoso wächst die Sorge um die Sicherheit im alpinen Skisport. Funktionäre, ehemalige Athleten und der internationale Ski-Verband FIS fordern jetzt konkrete Massnahmen.

Sven Ziegler

16.09.2025, 09:56

16.09.2025, 11:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Matteo Franzoso (25) starb am 15. September 2025 nach einem Trainingssturz im chilenischen La Parva.
  • Italiens Skiverband und Politiker fordern verstärkte Sicherheitsmassnahmen – von Helmpflicht bis Materialreformen.
  • Ab der Saison 2025/26 gelten neue FIS-Regeln: Airbag-Rückenprotektoren, Schnittschutzkleidung und strengere Vorgaben für Ausrüstung.
Mehr anzeigen

Matteo Franzoso galt als Hoffnungsträger im italienischen Skisport. Nun wird er zur tragischen Figur. Am Montag stürzte er bei einem Training in La Parva in Chile schwer und erlag wenig später seinen Verletzungen. Der 25-Jährige hätte am Dienstag seinen 26. Geburtstag gefeiert.

«Es ist eine Tragödie für die Familie und unseren Sport. Es ist absolut notwendig, alles zu tun, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen», sagte FISI-Präsident Flavio Roda am Tag des Unfalls gegenüber den Medien. Und Sportminister Andrea Abodi versprach, die Anstrengungen in Sachen Sicherheit zu verstärken. Laut offiziellen Informationen flog Franzoso bei seinem Sturz durch zwei Reihen Fangnetze und knallte gegen einen Zaun neben der Piste. Er zog sich ein schweres Schädeltrauma zu, an dem er später verstarb. 

Gleich mehrere Todesfälle in den letzten Jahren

Der Tod reiht sich in eine Serie tragischer Ereignisse ein, die den Skisport in den vergangenen Monaten erschütterte. Erst im vergangenen Jahr war die italienische Nachwuchsfahrerin Matilde Lorenzi bei einem Trainingssturz ums Leben gekommen. Im März verstarb ausserdem das italienische Speed-Talent Marco Degli Uomini nach einem heftigen Sturz

Lucrezia Lorenzi, die Schester der verstorbenen Matilde schrieb am Montag auf Instagram:  «Es ist an der Zeit, innezuhalten. Die Worte ‹Schicksal› und ‹Unglück› gehören nicht in den Wortschatz eines Profisportlers. Man kann nicht losfahren, um Ski zu fahren, und dann nicht mehr nach Hause zurückkehren … Ciao Matte, grüss mir meine Mati.»

Für viele im italienischen Skisport ist Franzosos Tod ein Alarmzeichen. Der frühere Abfahrtsstar Kristian Ghedina sagte am Dienstag zur «Gazzetta dello Sport»: «Die Sicherheit auf der Piste muss erhöht werden.» So schlägt er etwa vor, die Auslaufzonen zu vergrössern und neue Sicherheitsnetze zu entwickeln, die den Fahrern mehr Sicherheit bieten.

Ski-Talent stirbt nach Sturz. Vor dem Tod schrieb Marco Degli Uomini (18) seiner Mutter noch: «Mach dir keine Sorgen»

Ski-Talent stirbt nach SturzVor dem Tod schrieb Marco Degli Uomini (18) seiner Mutter noch: «Mach dir keine Sorgen»

Ghedina geht allerdings noch einen Schritt weiter. Er kritisiert auch das Material, welches immer noch schneller werde. Das gehe auf Kosten der Sicherheit: «Die neuen Ski sind zu schnell, besonders in Kurven. Es ist an der Zeit, sie zu ändern», sagte er.

So geht es nicht nur um die Sicherheit abseits der Piste. Auch die Materialfrage wird gestellt. Moderne Ski ermöglichen extreme Geschwindigkeiten – für viele Athleten ein Reiz, für Kritiker aber ein wachsendes Risiko.

Auch die FIS reagiert

Auch der internationale Ski-Verband FIS hat die Risiken des modernen Materials erkannt. «Die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der Ski nimmt zu – parallel dazu müssen wir die Sicherheitssysteme weiterentwickeln», erklärte FIS-Renndirektor Markus Waldner Ende April.

Tatsächlich verabschiedet die FIS immer wieder neue Sicherheitsmassnahmen, die den Athleten im Ernstfall helfen sollen. Dazu gehören die Pflicht zu Airbag-Rückenprotektoren in Speed-Disziplinen, schnittfeste Unterwäsche bei allen Top-Rennen sowie das Verbot starrer Schienbeinschützer unter dem Skischuh. Ziel sei es, Verletzungen bei Stürzen zu verringern, ohne die Leistungsfähigkeit der Athletinnen und Athleten zu sehr einzuschränken.

Gleichzeitig testet die FIS neue Technologien wie sogenannte «Smart Bindings», die sich bei Gefahr automatisch lösen sollen. Ob solche Innovationen den Spagat zwischen Tempo und Sicherheit schaffen, bleibt offen. 

Videos aus dem Ressort

Marco Büchel über Verletzungen im Ski-Weltcup: «Das beelendet mich»

Marco Büchel über Verletzungen im Ski-Weltcup: «Das beelendet mich»

Ex-Skistar Marco Büchel beantwortet bei blue Sport die fünf wichtigsten Fragen zum Saisonstart im Weltcup.

25.10.2024

Mehr aus der Ski-Welt

Fataler Trainingssturz. Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Fataler TrainingssturzItalienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Nach Trainingssturz in Chile. Italienischer Speed-Spezialist in künstliches Koma versetzt

Nach Trainingssturz in ChileItalienischer Speed-Spezialist in künstliches Koma versetzt

Olympia-Traum geplatzt. Schwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

Olympia-Traum geplatztSchwedische Ski-Hoffnung stürzt im Trainingslager schwer

Meistgelesen

«Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm
VBZ stellen Liniennetz auf den Kopf – das ändert sich jetzt
Fünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit
«Parlament der Schande»? Rechte toben nach verweigerter Schweigeminute
Zechpreller rastet in Bern völlig aus und kassiert saftige Strafe