«Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm

Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingsunfall gestorben. Mattia Radoni/Zuma Press/dpa

Nach dem tödlichen Unfall von Matteo Franzoso wächst die Sorge um die Sicherheit im alpinen Skisport. Funktionäre, ehemalige Athleten und der internationale Ski-Verband FIS fordern jetzt konkrete Massnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matteo Franzoso (25) starb am 15. September 2025 nach einem Trainingssturz im chilenischen La Parva.

Italiens Skiverband und Politiker fordern verstärkte Sicherheitsmassnahmen – von Helmpflicht bis Materialreformen.

Ab der Saison 2025/26 gelten neue FIS-Regeln: Airbag-Rückenprotektoren, Schnittschutzkleidung und strengere Vorgaben für Ausrüstung. Mehr anzeigen

Matteo Franzoso galt als Hoffnungsträger im italienischen Skisport. Nun wird er zur tragischen Figur. Am Montag stürzte er bei einem Training in La Parva in Chile schwer und erlag wenig später seinen Verletzungen. Der 25-Jährige hätte am Dienstag seinen 26. Geburtstag gefeiert.

«Es ist eine Tragödie für die Familie und unseren Sport. Es ist absolut notwendig, alles zu tun, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen», sagte FISI-Präsident Flavio Roda am Tag des Unfalls gegenüber den Medien. Und Sportminister Andrea Abodi versprach, die Anstrengungen in Sachen Sicherheit zu verstärken. Laut offiziellen Informationen flog Franzoso bei seinem Sturz durch zwei Reihen Fangnetze und knallte gegen einen Zaun neben der Piste. Er zog sich ein schweres Schädeltrauma zu, an dem er später verstarb.

Gleich mehrere Todesfälle in den letzten Jahren

Der Tod reiht sich in eine Serie tragischer Ereignisse ein, die den Skisport in den vergangenen Monaten erschütterte. Erst im vergangenen Jahr war die italienische Nachwuchsfahrerin Matilde Lorenzi bei einem Trainingssturz ums Leben gekommen. Im März verstarb ausserdem das italienische Speed-Talent Marco Degli Uomini nach einem heftigen Sturz.

Lucrezia Lorenzi, die Schester der verstorbenen Matilde schrieb am Montag auf Instagram: «Es ist an der Zeit, innezuhalten. Die Worte ‹Schicksal› und ‹Unglück› gehören nicht in den Wortschatz eines Profisportlers. Man kann nicht losfahren, um Ski zu fahren, und dann nicht mehr nach Hause zurückkehren … Ciao Matte, grüss mir meine Mati.»

Für viele im italienischen Skisport ist Franzosos Tod ein Alarmzeichen. Der frühere Abfahrtsstar Kristian Ghedina sagte am Dienstag zur «Gazzetta dello Sport»: «Die Sicherheit auf der Piste muss erhöht werden.» So schlägt er etwa vor, die Auslaufzonen zu vergrössern und neue Sicherheitsnetze zu entwickeln, die den Fahrern mehr Sicherheit bieten.

Ghedina geht allerdings noch einen Schritt weiter. Er kritisiert auch das Material, welches immer noch schneller werde. Das gehe auf Kosten der Sicherheit: «Die neuen Ski sind zu schnell, besonders in Kurven. Es ist an der Zeit, sie zu ändern», sagte er.

So geht es nicht nur um die Sicherheit abseits der Piste. Auch die Materialfrage wird gestellt. Moderne Ski ermöglichen extreme Geschwindigkeiten – für viele Athleten ein Reiz, für Kritiker aber ein wachsendes Risiko.

Auch die FIS reagiert

Auch der internationale Ski-Verband FIS hat die Risiken des modernen Materials erkannt. «Die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der Ski nimmt zu – parallel dazu müssen wir die Sicherheitssysteme weiterentwickeln», erklärte FIS-Renndirektor Markus Waldner Ende April.

Tatsächlich verabschiedet die FIS immer wieder neue Sicherheitsmassnahmen, die den Athleten im Ernstfall helfen sollen. Dazu gehören die Pflicht zu Airbag-Rückenprotektoren in Speed-Disziplinen, schnittfeste Unterwäsche bei allen Top-Rennen sowie das Verbot starrer Schienbeinschützer unter dem Skischuh. Ziel sei es, Verletzungen bei Stürzen zu verringern, ohne die Leistungsfähigkeit der Athletinnen und Athleten zu sehr einzuschränken.

Gleichzeitig testet die FIS neue Technologien wie sogenannte «Smart Bindings», die sich bei Gefahr automatisch lösen sollen. Ob solche Innovationen den Spagat zwischen Tempo und Sicherheit schaffen, bleibt offen.

