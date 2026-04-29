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Aus Swiss-Ski-Kader geflogen «The Ski must go on» – Ramon Zenhäusern setzt seine Karriere fort

Syl Battistuzzi

29.4.2026

Ramon Zenhäusern setzt seine Karriere fort.
Ramon Zenhäusern setzt seine Karriere fort.
sda

Obwohl Ramon Zenhäusern nicht mehr einem Swiss-Ski-Kader angehört, setzt der 33-jährige Walliser seine Karriere fort, wie der Team-Olympiasieger und Slalom-Zweite der Winterspiele 2018 auf Instagram mitteilt.

Syl Battistuzzi

29.04.2026, 16:40

29.04.2026, 17:33

Seit seinem Weltcup-Debüt Ende November 2012 gehört Ramon Zenhäusern zum Inventar im Ski-Zirkus. Der 2,02 Meter grosse Slalomspezialist darf auch einige Erfolge feiern. 10 Mal steht der Walliser im Weltcup auf dem Podest, 4 Mal davon gar zuoberst. Dazu wird er 2018 Team-Olympiasieger und holt sich im Slalom Silber. 

Doch in der jüngeren Vergangenheit lief es nicht mehr rund. In dieser Saison schaute für Zenhäusern nur der 15. Platz als Bestresultat heraus. So  reichte es ihm nicht für einen Platz im Swiss-Ski-Kader – Zenhäusern wird an den Regionalverband «zurückgegeben».

Doch der 33-Jährige will nicht aufgeben. Auf Instagram schreibt er: «The Ski must go on!» (dt.: Das Skifahren muss weitergehen)

«Nach reiflicher Überlegung und Selbstreflexion bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Flamme für den Skirennsport keineswegs erloschen ist. Die Freude am Skifahren, mein Potenzial und die Voraussetzungen, die ich mitbringe, motivieren mich wirklich, weiterhin diese Tore, Kurven und Höhenmeter in Angriff zu nehmen. Der Weg ist voller Hindernisse, aber ich bin überzeugt, dass ich sie meistern kann», hält er fest. 

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