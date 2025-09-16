Mattia Casse während seinem Podestplatz in Wengen 2023: Matteo Franzoso zählte damals zu den ersten Gratulanten. Keystone

Der Skizirkus steht unter Schock. Mit emotionalen Worten und Bildern verabschiedet sich Teamkollege Mattia Casse vom tödlich verunglückten Matteo Franzoso. Auch Stars wie Marco Odermatt und Lindsey Vonn gedenken dem Verstorbenen.

Am Samstag verunfallte der italienische Ski-Profi Matteo Franzoso im Training in Chile schwer. Kurze Zeit später erlag der Speedfahrer seinen Verletzungen. Franzoso stürzte bei einem Sprung, flog durch zwei Reihen Fangnetze und knallte gegen einen Zaun neben der Piste. Er zog sich dabei ein schweres Schädeltrauma mit tödlichen Folgen zu.

Der Sturz von Franzoso erfolgte während des italienischen Trainingslagers im chilenischen La Parva, wo einige Wochen zuvor auch das Schweizer Speed-Team trainierte.

Der Tod schockierte auch die italienischen Teamkollegen von Franzoso. So verabschiedete sich der 35-jährige Mattia Casse mit emotionalen Worten von seinem zehn Jahre jüngeren Teamkollegen. Casse postete ein Jubelfoto aus Wengen aus dem Jahr 2023, wo er selbst aufs Podest fuhr und schrieb dazu:

«Du warst der Erste, der mich umarmt und mir gratuliert hat, hast mich hochgehoben, als wäre ich eine Feder und warst glücklich wie ein Kind. Das Leben kann hart sein, aber das ist beispiellos. Ich bin es gewohnt, immer schnell zu sein und trotz allem weiterzugehen. Dieses Mal wird es länger dauern, um nicht zu sagen für immer. Ich hätte diese Olympia-Saison gerne mit dir geteilt. Gute Reise, ich werde mich immer an dich erinnern.»

Auch Odermatt und Co. trauern

Nicht nur im italienischen Team ist die Trauer gross, sondern im gesamten Skizirkus. Marco Odermatt etwa postet ein Bild des verstorbenen Franzoso und versieht es mit einem weinenden, einem Engels- und einem Herz-Emoji.

Auch Lindsey Vonn postet ein Bild von Franzoso und schreibt dazu: «Das ist unglaublich traurig, ich war vor drei Wochen auf der gleichen Piste unterwegs. Ruhe in Frieden, Matteo.»