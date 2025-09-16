  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Du warst glücklich wie ein Kind» So emotional verabschiedet sich Mattia Casse vom verstorbenen Teamkollegen

Sandro Zappella

16.9.2025

Mattia Casse während seinem Podestplatz in Wengen 2023: Matteo Franzoso zählte damals zu den ersten Gratulanten.
Mattia Casse während seinem Podestplatz in Wengen 2023: Matteo Franzoso zählte damals zu den ersten Gratulanten.
Keystone

Der Skizirkus steht unter Schock. Mit emotionalen Worten und Bildern verabschiedet sich Teamkollege Mattia Casse vom tödlich verunglückten Matteo Franzoso. Auch Stars wie Marco Odermatt und Lindsey Vonn gedenken dem Verstorbenen.

Sandro Zappella

16.09.2025, 15:52

Am Samstag verunfallte der italienische Ski-Profi Matteo Franzoso im Training in Chile schwer. Kurze Zeit später erlag der Speedfahrer seinen Verletzungen. Franzoso stürzte bei einem Sprung, flog durch zwei Reihen Fangnetze und knallte gegen einen Zaun neben der Piste. Er zog sich dabei ein schweres Schädeltrauma mit tödlichen Folgen zu. 

Der Sturz von Franzoso erfolgte während des italienischen Trainingslagers im chilenischen La Parva, wo einige Wochen zuvor auch das Schweizer Speed-Team trainierte. 

Der Tod schockierte auch die italienischen Teamkollegen von Franzoso. So verabschiedete sich der 35-jährige Mattia Casse mit emotionalen Worten von seinem zehn Jahre jüngeren Teamkollegen. Casse postete ein Jubelfoto aus Wengen aus dem Jahr 2023, wo er selbst aufs Podest fuhr und schrieb dazu:

«Du warst der Erste, der mich umarmt und mir gratuliert hat, hast mich hochgehoben, als wäre ich eine Feder und warst glücklich wie ein Kind. Das Leben kann hart sein, aber das ist beispiellos. Ich bin es gewohnt, immer schnell zu sein und trotz allem weiterzugehen. Dieses Mal wird es länger dauern, um nicht zu sagen für immer. Ich hätte diese Olympia-Saison gerne mit dir geteilt. Gute Reise, ich werde mich immer an dich erinnern.»

Auch Odermatt und Co. trauern

Nicht nur im italienischen Team ist die Trauer gross, sondern im gesamten Skizirkus. Marco Odermatt etwa postet ein Bild des verstorbenen Franzoso und versieht es mit einem weinenden, einem Engels- und einem Herz-Emoji. 

Auch Lindsey Vonn postet ein Bild von Franzoso und schreibt dazu: «Das ist unglaublich traurig, ich war vor drei Wochen auf der gleichen Piste unterwegs. Ruhe in Frieden, Matteo.» 

Meistgelesen

Streit um Dorfbrunnen eskaliert – Gemeinderätin des Amts enthoben
Hollywood-Legende Robert Redford ist tot
Frau in Tram attackiert – Stadtpolizei verhaftet Syrer (28)

Mehr Ski

«Ich würde lügen, wenn ...». Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab

«Ich würde lügen, wenn ...»Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab

In Zaun neben Piste geknallt. «Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm

In Zaun neben Piste geknallt«Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm

Fataler Trainingssturz. Italienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben

Fataler TrainingssturzItalienischer Skifahrer Matteo Franzoso im Spital verstorben