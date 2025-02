So geht es im Ski-Weltcup weiter – und so stehen die Schweizer Kugel-Chancen

Die Ski-WM in Saalbach ist Geschichte, die Weltcup-Saison dagegen geht jetzt erst in die heisse Phase. Welche Rennen stehen noch auf dem Programm und wie stehen die Schweizer Chancen? blue Sport liefert dir die Übersicht.

Andreas Lunghi, Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der WM in Saalbach ist vor der entscheidenden Phase im Weltcup. Bereits am Wochenende stehen die Schweizer Ski-Stars wieder im Einsatz.

Welche Rennen stehen noch auf dem Programm und wie präsentiert sich die Ausgangslage in den Disziplinenwertungen? blue Sport liefert dir die grosse Übersicht. Mehr anzeigen

Diese Weltcup-Rennen stehen noch auf dem Programm

Den Athleten und Athletinnen stehen insgesamt noch fünf Rennwochenenden bevor. Die Männer machen diese Woche in Crans-Montana Halt, wo eine Abfahrt und ein Super-G anstehen. Nach den jüngsten Resultaten an der WM stehen die Chancen gut, dass es im Wallis mit den Schweizer Festspielen nahtlos weitergeht.

In einer Woche sind die Techniker im Riesenslalom und Slalom in Slowenien in Kranjska Gora im Einsatz. Eine Woche danach geht es in Norwegen in Kvitfjell mit zwei Abfahrten und einem Super-G und am 15. und 16. März mit einem Riesen und einem Slalom in Hafjell weiter.

Das Saisonfinale mit je einem Rennen in jeder Disziplin findet vom 20. bis 27. März in Sun Valley, im US-Bundesstaat Idaho, statt.

Für die Frauen geht es an diesem Wochenende in Sestriere mit zwei Riesenslaloms und einem Slalom weiter. Danach steht auch für sie die Reise in den hohen Norden an. Da werden in einer Woche in Kvitfjell zwei Abfahrten und ein Super-G gefahren. Eine Woche später sind die Technikerinnen in Åre im Riesenslalom und Slalom gefordert.

Im italienische La Thuile stehen am 14. und 15. März eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm, ehe auch die Frauen Ende März in Sun Valley um die letzten Weltcup-Punkte fahren.

Das Rennen um den Gesamtweltcup

Der Gesamtweltcup der Männer geht über ihn: Marco Odermatt. Der Überflieger der letzten drei Saisons grüsst auch heuer von der Spitze. Sein erster Verfolger ist der Norweger Henrik Kristoffersen mit einem Rückstand von 320 Punkten.

Auf dem dritten Rang liegt der frischgebackene Slalom-Weltmeister Loïc Meillard. 429 Punkte weniger auf dem Konto hat der Neuenburger im Vergleich zu seinem Landsmann. Ihm folgen mit Atle Lie McGrath und Timon Haugan zwei weitere Norweger. Eines dürfte also feststehen: Die grosse Kugel geht in die Schweiz oder nach Norwegen.

Bei den Frauen ist das Rennen um die grosse Kristallkugel deutlich offener. Die formstarke Federica Brignone, die in dieser Saison zum ersten Mal in ihrer langen Karriere auch in der Abfahrt triumphiert hat, hat 70 Punkte Vorsprung auf Lara Gut-Behrami. Nach einer etwas durchzogenen WM in Saalbach wird die Tessinerin voller Motivation sein für den Endspurt im Weltcup.

Die Schweiz hat mit Camille Rast einen zweiten Trumpf im Kampf um den Gesamtweltcup. 192 Punkte hat die neue Slalom-Weltmeisterin Rückstand auf Brignone. Da muss es ihr im Riesenslalom besser laufen als bisher in dieser Saison, ein dritter Platz in Killington ist die einzige Platzierung in den Top-5. An Selbstvertrauen wird es ihr nach der WM nicht fehlen.

Der Stand in den Speed-Disziplinen der Männer

Sie waren die grossen Abräumer bei der WM in Saalbach: die Schweizer Speedfahrer. In der Abfahrt triumphierte Franjo von Allmen, mit ihm stand Alexis Monney als Dritter auf dem Podest. Unvergessen bleiben die Frisuren nach dem Erfolg des Berners. Im Super-G gewann auf überragende Art und Weise Marco Odermatt Gold.

Auch im Weltcup sind die Schweizer top. Odermatt führt in beiden Disziplinen die Rangliste an. In der Abfahrt könnte ihm ausgerechnet Teamkollege von Allmen die kleine Kristallkugel streitig machen, er hat 93 Punkte Rückstand. Der Aufsteiger der Abfahrtsaison Miha Hrobat aus Slowenien komplettiert das zwischenzeitliche Podest.

Im Super-G hat Odermatt 119 Punkte Vorsprung auf Vincent Kriechmayr. In den letzten drei Rennen der Saison muss einiges passieren, damit der Österreicher Odermatt noch überholen kann. Auf dem dritten Rang liegen Stefan Rogentin und Fredrik Möller mit je 220 Punkten.

Der Stand in den Speed-Disziplinen der Frauen

Bei den Frauen käme es einer Überraschung gleich, wenn die Abfahrtskristallkugel nicht nach Italien geht. Federica Brignone, die in St. Anton und Garmisch ihre ersten Abfahrtssiege überhaupt gefeiert hat, führt vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia. 39 Punkte trennen die beiden vier Rennen vor Schluss.

Dahinter folgen Cornelia Hütter und Lara Gut-Behrami, bei ihnen bräuchte es eine Leistungssteigerung, um es bis ganz nach vorne zu schaffen. Die Österreicherin gewann in Beaver Creek, schaffte es danach aber nicht mehr in die Top-5. Der Tessinerin fehlt ein Saisonsieg hingegen noch.

Dafür hat Gut-Behrami im Super-G gut lachen. Die 33-Jährige klassierte sich in den bisherigen fünf Rennen jeweils unter den Top-5 und gewann den letzten Super-G in Garmisch. In der Rangliste grüsst sie vom ersten Platz, mit 75 Punkte Vorsprung auf Brignone. Es wäre die sechste kleine Kristallkugel in dieser Disziplin – damit wäre sie geschlechterübergreifend alleinige Rekordhalterin. Sofia Goggia komplettiert das Podest.

Wer holt sich die Riesenslalom- und Slalom-Kugel bei den Männern?

Im Riesenslalom ist ebenfalls ein Schweizer das Mass aller Dinge: Marco Odermatt, wer denn sonst. An der WM wollte es nicht ganz klappen, er freute sich dennoch über die Medaillen von Thomas Tumler und Loïc Meillard.

Zu Beginn der Saison bekundete der Nidwaldner noch Mühe, schied in den ersten beiden Rennen aus. Danach schlug er mit drei Siegen und einem dritten Rang zurück. Mittlerweile hat er 71 Punkte Vorsprung auf Alexander Steen Olsen. Henrik Kristoffersen liegt nur zehn Punkte hinter seinem Landsmann auf Platz drei.

Eng ist es bei den Slalom-Männern nicht nur im Stangenwald, sondern auch im Rennen um die Disziplinenwertung. Henrik Kristoffersen hat im Vergleich zum Franzosen Clément Noël die Nase leicht vorn. Mickrige drei Punkte hat der Norweger Vorsprung.

Dahinter folgt der neue Slalom-König: Loïc Meillard. Ein Weltcupsieg fehlt dem ersten Schweizer Slalom-Weltmeister seit 75 Jahren in dieser Saison noch, doch mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen könnte dieser noch kommen. Timon Haugan und Atle Lie McGrath sind nicht weit von der Spitze entfernt und könnten in den letzten drei Rennen noch ein Wörtchen mitreden.

Wer holt sich die Riesenslalom- und Slalom-Kugel bei den Frauen?

Bei den Frauen ist der Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom extrem spannend. Alice Robinson aus Neuseeland führt mit vier Punkten vor Sara Hector aus Schweden, beide haben in dieser Saison bereits gewonnen.

Auf dem dritten Platz steht Brignone mit 100 Punkten Rückstand auf Robinson. Die überlegene Weltmeisterin von Saalbach ist in Form, da ist eine Aufholjagd nicht unwahrscheinlich. Zwei Punkte hinter ihr folgt die Aufsteigerin der Saison Lara Colturi aus Albanien. Lara Gut-Behrami ist die beste Schweizerin in dieser Disziplin, als Achte wird sie im Kampf um die Kristallkugel aber nicht mitmischen können.

Der neue Stern am Slalom-Himmel führt die Rangliste an. Camille Rast hat in dieser Saison einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Diese hat die 25-Jährige nicht nur mit den ersten Weltcupsiegen, sondern auch mit dem Weltmeistertitel in Saalbach gekrönt.

Zrinka Ljutic hat sich in dieser Saison ebenfalls gesteigert, der 21-Jährigen fehlen in der Disziplinenwertung 41 Punkte auf die Schweizerin. Mit den zwei jungen Athletinnen kann auch Wendy Holdener mithalten. Sie hat 105 Punkte Rückstand auf ihre Landsfrau und könnte ihr noch gefährlich werden.

