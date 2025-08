Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern» Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport. 30.07.2025

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler.

Lenz Hächler hat sich von seinem Mountainbike-Unfall gut erholt und kann wieder voll trainieren.

Der 22-Jährige gilt als eine der grossen Nachwuchshoffnungen bei Swiss-Ski und hat sich durch den Sieg in der Riesenslalomwertung im Europacup die Startberechtigung für den Weltcup gesichert.

Bei blue Sport erklärt Hächler, wie es beim Mountainbiken zum Sturz kam und sagt, dass er sich gar nicht mehr erinnern kann. «Aber jetzt geht es mir wieder gut.»

Er gilt als eine der grössten Zukunftshoffnungen im Schweizer Skisport – und steht nun vor seiner ersten vollen Saison im Weltcup: Lenz Hächler, im letzten Winter Europacup-Disziplinensieger im Riesenslalom, will jetzt auch bei den Besten für Furore sorgen.

Die Vorfreude auf den kommenden Winter erhielt vor einigen Wochen aber einen herben Dämpfer. Bei einem Mountainbike-Unfall verletzte sich der 22-Jährige, brach sich zwei Rippen und zog sich eine Hirnerschütterung zu.

«Ich ging mit der Familie im Wallis biken. Auf einer Abfahrt kam ich in einer Kurve zu weit an den oberen Rand. Dann ist da etwas abgebrochen und ich kam zu Fall», erklärt Hächler gegenüber blue Sport. «So wurde es mir erzählt, ich kann mich selbst gar nicht mehr an den Sturz erinnern.»

Hächler kann wieder Vollgas geben

Nicht nur vom Schock, auch von den Verletzungen hat sich der Zuger erholt. «Es geht mir wieder gut. Die Reha ist gut verlaufen», so Hächler. «Alles ist gut verheilt. So kann ich jetzt schon seit mehreren Wochen wieder Vollgas trainieren. Ich bin sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist.»

In einer Trainings-Gruppe mit Cracks wie Marco Odermatt, Justin Murisier, Thomas Tumler oder Gino Caviezel bereitet sich Hächler auf die neue Saison vor. Aktuell steht vor allem Krafttraining und Ausdauer auf dem Programm, bevor es dann bald in den Schnee geht.

Das komplette Porträt über Lenz Hächler ist im Herbst bei blue Sport zu sehen.