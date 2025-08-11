So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir mussten etwas verändern» So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

Andreas Lunghi

11.8.2025

Bernhard und Mari Russi sprechen in einem Interview offen über ihre Beziehung.
Bernhard und Mari Russi sprechen in einem Interview offen über ihre Beziehung.
Keystone

In einem neuen Interview spricht Ski-Legende Bernhard Russi über die Beziehung zu seiner Frau Mari, seine Leidenschaft für die Berge und einen Herzenswunsch.

Andreas Lunghi

11.08.2025, 16:22

11.08.2025, 16:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bernhard Russi spricht im Interview mit der «GlücksPost» über seine Leidenschaft für die Berge und seine Beziehung mit seiner Frau Mari.
  • Mit der gebürtigen Schwedin ist er seit 1992 verheiratet. Nach einer neunmonatigen Trennung im Jahr 2009 fanden die beiden wieder zueinander.
  • Sie hätten den Mut gehabt, anzusprechen, dass etwas nicht stimmt. «Wir mussten etwas verändern, damit sich etwas ändert», sagt Mari Russi heute.
Mehr anzeigen

Olympiasieger, Weltmeister, zehnfacher Weltcupsieger, zweimaliger Schweizer Sportler des Jahres – Bernhard Russi hat als Skifahrer fast alles erreicht. Trotz den vielen Erfolgen hat die Ski-Legende noch ein grosses Ziel. «Ich möchte zum ersten Mal den Schwierigkeitsgrad 7 klettern und als Premiere die Urner Berge Uri Rotstock, Gitschen und Rophaien besteigen», verrät Russi im Interview mit der «GlücksPost».

Dass sein Herzenswunsch wegen des Älterwerdens, Russi wird am 20. August 77, nur ein Traum bleiben könnte, macht dem Abfahrtsolympiasieger von 1972 nichts aus. Auf einer Wunschliste dürfe auch ein Traum stehen, der womöglich nie in Erfüllung gehen wird, sagt er.

Mit dem Alter setze er sich nicht auseinander, er denke lieber an heute, maximal morgen und sagt: «Ich mache mir keine Gedanken darüber, was nach dem Tod passiert. Der Tod gehört zum Leben. An dem Tag, an dem man geboren wird, beginnt das langsame Sterben.»

«Wir mussten etwas verändern, damit sich etwas ändert»

Die Leidenschaft für die Berge teilt sich Russi mit seiner Frau Mari – und hat deren Beziehung gerettet. Mit der gebürtigen Schwedin ist er seit 1992 verheiratet, 2009 trennten sich die beiden. Die Liebe sei abhandengekommen. 

Neun Monate später fanden die beiden wieder zueinander. «In einer Beziehung ist es wichtig, dass man sie immer wieder hinterfragt und dass man miteinander redet», sagt Mari Russi heute. Sie hätten den Mut gehabt, anzusprechen, dass etwas nicht stimmt. «Wir mussten etwas verändern, damit sich etwas ändert.» Die gemeinsamen Interessen wie der Sport, die Natur und die Berge würden dabei helfen, aus dem Trott auszubrechen und der Beziehung einen neuen Schwung zu verleihen.

Bernhard Russi über seinen Ehrgeiz. «Das ist wie eine Droge – eine Krankheit, die man in sich trägt»

Bernhard Russi über seinen Ehrgeiz«Das ist wie eine Droge – eine Krankheit, die man in sich trägt»

Zusammen habe das Paar ebenfalls Träume: «Wir möchten einmal nach Schwedisch Lappland reisen, um die Mitternachtssonne zu erleben», sagt Mari. Ausserdem würden sie gerne wieder nach Argentinien reisen, in die Natur Patagoniens hätten sie sich vor ein paar Jahren verliebt. Damals hätten die beiden in Buenos Aires auch Tanzkurs besucht. Der Tango Argentino sei für einen Mann «huere schwär», konstatiert Bernhard Russi.

Wenn er sein Leben nochmals leben könnte, würde Russi nichts anders machen. Dennoch sei er auf nichts stolz. «Ich finde stolz das falsche Wort, wenn man sportlich etwas erreicht hat. Freude gefällt mir besser.» Stolz sei er, wie er Schicksalsschläge in seinem Privatleben verdaut hat.

Russi über Verletzungen im Ski-Weltcup. «Odermatt war in Kitzbühel ganz nah an der Katastrophe»

Russi über Verletzungen im Ski-Weltcup«Odermatt war in Kitzbühel ganz nah an der Katastrophe»

Mehr Videos aus dem Ressort

«Lässer» mit Bernhard Russi

«Lässer» mit Bernhard Russi

Ski-Legende Bernhard Russi spricht mit Claudia Lässer über seine Karriere, die Angst vor dem Älterwerden und seine Leidenschaft für den Skisport. Warum er keine Pokale im Haus hat, gerne allein ist – und bis heute das Limit sucht.

17.04.2025

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

10.07.2025

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Trump entsendet Nationalgarde nach Washington D.C. – und droht anderen Städten offen
«Ich treffe dort Putin» – Trump verwechselt vor laufender Kamera Alaska mit Russland
Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
Trump über Putin-Treffen: «Ich werde keinen Deal machen»

Mehr Ski-News

«Das einfachste JA». Ski-Fahrerin Joana Hählen hat sich verlobt

«Das einfachste JA»Ski-Fahrerin Joana Hählen hat sich verlobt

Nach harscher Kritik an Trainer Assinger. Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier gibt Rücktritt bekannt

Nach harscher Kritik an Trainer AssingerSuper-G-Weltmeisterin Stephanie Venier gibt Rücktritt bekannt

Slalom-Spezialist hat genug. Noel von Grünigen tritt zurück: «Ich kann mit viel Stolz zurückschauen»

Slalom-Spezialist hat genugNoel von Grünigen tritt zurück: «Ich kann mit viel Stolz zurückschauen»

Videos aus dem Ressort

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

10.07.2025

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

10.07.2025

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Mehr Videos