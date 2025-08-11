So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

Bernhard und Mari Russi sprechen in einem Interview offen über ihre Beziehung. Keystone

In einem neuen Interview spricht Ski-Legende Bernhard Russi über die Beziehung zu seiner Frau Mari, seine Leidenschaft für die Berge und einen Herzenswunsch.

Mit der gebürtigen Schwedin ist er seit 1992 verheiratet. Nach einer neunmonatigen Trennung im Jahr 2009 fanden die beiden wieder zueinander.

Sie hätten den Mut gehabt, anzusprechen, dass etwas nicht stimmt. «Wir mussten etwas verändern, damit sich etwas ändert», sagt Mari Russi heute. Mehr anzeigen

Olympiasieger, Weltmeister, zehnfacher Weltcupsieger, zweimaliger Schweizer Sportler des Jahres – Bernhard Russi hat als Skifahrer fast alles erreicht. Trotz den vielen Erfolgen hat die Ski-Legende noch ein grosses Ziel. «Ich möchte zum ersten Mal den Schwierigkeitsgrad 7 klettern und als Premiere die Urner Berge Uri Rotstock, Gitschen und Rophaien besteigen», verrät Russi im Interview mit der «GlücksPost».

Dass sein Herzenswunsch wegen des Älterwerdens, Russi wird am 20. August 77, nur ein Traum bleiben könnte, macht dem Abfahrtsolympiasieger von 1972 nichts aus. Auf einer Wunschliste dürfe auch ein Traum stehen, der womöglich nie in Erfüllung gehen wird, sagt er.

Mit dem Alter setze er sich nicht auseinander, er denke lieber an heute, maximal morgen und sagt: «Ich mache mir keine Gedanken darüber, was nach dem Tod passiert. Der Tod gehört zum Leben. An dem Tag, an dem man geboren wird, beginnt das langsame Sterben.»

«Wir mussten etwas verändern, damit sich etwas ändert»

Die Leidenschaft für die Berge teilt sich Russi mit seiner Frau Mari – und hat deren Beziehung gerettet. Mit der gebürtigen Schwedin ist er seit 1992 verheiratet, 2009 trennten sich die beiden. Die Liebe sei abhandengekommen.

Neun Monate später fanden die beiden wieder zueinander. «In einer Beziehung ist es wichtig, dass man sie immer wieder hinterfragt und dass man miteinander redet», sagt Mari Russi heute. Sie hätten den Mut gehabt, anzusprechen, dass etwas nicht stimmt. «Wir mussten etwas verändern, damit sich etwas ändert.» Die gemeinsamen Interessen wie der Sport, die Natur und die Berge würden dabei helfen, aus dem Trott auszubrechen und der Beziehung einen neuen Schwung zu verleihen.

Zusammen habe das Paar ebenfalls Träume: «Wir möchten einmal nach Schwedisch Lappland reisen, um die Mitternachtssonne zu erleben», sagt Mari. Ausserdem würden sie gerne wieder nach Argentinien reisen, in die Natur Patagoniens hätten sie sich vor ein paar Jahren verliebt. Damals hätten die beiden in Buenos Aires auch Tanzkurs besucht. Der Tango Argentino sei für einen Mann «huere schwär», konstatiert Bernhard Russi.

Wenn er sein Leben nochmals leben könnte, würde Russi nichts anders machen. Dennoch sei er auf nichts stolz. «Ich finde stolz das falsche Wort, wenn man sportlich etwas erreicht hat. Freude gefällt mir besser.» Stolz sei er, wie er Schicksalsschläge in seinem Privatleben verdaut hat.

