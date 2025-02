So hat die Schweiz die Konkurrenz an der Ski-WM deklassiert

Die WM in Saalbach wird zu Schweizer Festspielen. Keystone

13 Medaillen holen die Schweizerinnen und Schweizer an der Ski-WM in Saalbach und kratzen damit sogar am Rekord von 14 in Crans-Montana 1987. Der Blick auf den Medaillenspiegel zeigt die eindrückliche Dominanz.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Ein Blick in die Geschichtsbücher