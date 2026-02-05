So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ski-Star spricht über ihren Horror-Sturz So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung

Patrick Lämmle

5.2.2026

Michelle Gisin kurz vor ihrem Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz.
Michelle Gisin kurz vor ihrem Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz.
Keystone

Im Dezember stürzt Michelle Gisin im Abfahrtstraining in St. Moritz und zieht sich dabei schwere Verletzungen zu. In einer Medienrunde hat sie nun über ihre Verletzungen gesprochen und dabei tief blicken lassen.

Patrick Lämmle

05.02.2026, 21:18

05.02.2026, 21:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Gisin stürzt im Dezember und verletzt sich dabei schwer.
  • Klagen will Gisin nicht, denn sie weiss: «Ich hätte querschnittgelähmt sein können.»
  • Auch wenn sie gesundheitliche Fortschritte macht, ist noch ungewiss, ob sie je wieder Weltcuprennen fahren wird.
Mehr anzeigen

Natürlich würde sich Michelle Gisin als Skifahrerin dieser Tage am liebsten auf die Olympischen Spiele vorbereiten, doch nach ihrem heftigen Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz im Dezember ist schnell klar, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen wird. Die Spiele finden ohne Gisin statt.

Gisins Sturz im Video

Gisins Sturz im Video

Die Schweiz bangt um Michelle Gisin. Sie stürzt im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer.

11.12.2025

Die 32-jährige Engelbergerin will sich aber nicht beklagen, denn sie ist sich bewusst, dass sie Glück im Unglück hatte. «Es ist mir schon eingefahren, als die Ärzte bei mir im Zimmer waren und gesagt haben, wie unglaublich knapp es war. Ich hätte querschnittgelähmt sein können. Und die Vorstellung einer Querschnittlähmung auf dieser Höhe ist extrem schlimm, damit hatte ich emotional am meisten Mühe», sagt sie in einer Online-Konferenz.

Inzwischen brauche sie keine Krücken mehr und sie könne sich frei bewegen. «Im Handgelenk müssen am Dienstag noch die Drähte raus. Das Knie ist jetzt schon auf einem guten Stand.» Zur Erinnerung: Innenband und Kreuzband waren komplett gerissen und auch der Meniskus wurde beschädigt. Gisin stellt aber klar: «Das Wichtigste ist der Hals. Ich muss die Muskulatur wieder aufbauen. Aber ich kann mich normal bücken und die Beweglichkeit des Halses funktioniert schon ziemlich gut.»

Während den Olympischen Spielen wird sie ihrem Verlobten, dem Italiener Luca de Aliprandini, die Daumen drücken. Wie es mit ihrer eigenen Karriere weiter geht, das steht derzeit noch in den Sternen. Gisin meint: «Ich will wieder fit werden. Und versuche, die Heim-WM 2027 in Crans-Montana als Motivation zu sehen. Aber ob ich dann wirklich dabei sein werde, ist völlig offen. Ich weiss, dass mein Weg noch lang ist.» Zu weit nach vorne blicken, das sei im Moment schwierig. Aber: «Ich habe alle Möglichkeiten, um wieder vollständig gesund zu werden – dafür bin ich sehr dankbar.»

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig

Olympia-News

Trainer lässt Freestyle-Star im Stich. Mathilde Gremaud: «Das hat mich eiskalt erwischt»

Trainer lässt Freestyle-Star im StichMathilde Gremaud: «Das hat mich eiskalt erwischt»

«Wir haben sehr viel Klasse». Das sagen die Nati-Stars Genoni, Andrighetto und Bertschy vor der Olympia-Mission

«Wir haben sehr viel Klasse»Das sagen die Nati-Stars Genoni, Andrighetto und Bertschy vor der Olympia-Mission

Olympia-Abfahrt. Jasmine Flury erhält gegenüber Delia Durrer den Vorzug

Olympia-AbfahrtJasmine Flury erhält gegenüber Delia Durrer den Vorzug

Olympische Spiele. Schweizer Mixed-Curler verlieren ihr zweites Spiel

Olympische SpieleSchweizer Mixed-Curler verlieren ihr zweites Spiel

Freestyle-Olympiasiegerin Gremaud. «Unser Sport ist nicht einfach, wir haben jeden Tag Risiko»

Freestyle-Olympiasiegerin Gremaud«Unser Sport ist nicht einfach, wir haben jeden Tag Risiko»

Legenden für die Ewigkeit

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

2006 raste Tanja Frieden in Turin zu Snowboardcross-Gold und wurde zum Star. Doch wie prägt der Ruhm die Persönlichkeit? Heute gibt sie als Lebenscoach ihre Erfahrungen rund um Erfolg, Krisen und Identitätsfindung an andere weiter.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Olympia-Gold für den kleinsten Skifahrer mit den längsten Skiern. Heini Hemmi erzählt im Gespräch mit blue Sport, wie er den mentalen Druck mit psychologischer Hilfe meistern konnte und wie er seinen Olympia-Sieg optimal vermarktet hat.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Mehr Videos