So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung

Michelle Gisin kurz vor ihrem Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz. Keystone

Im Dezember stürzt Michelle Gisin im Abfahrtstraining in St. Moritz und zieht sich dabei schwere Verletzungen zu. In einer Medienrunde hat sie nun über ihre Verletzungen gesprochen und dabei tief blicken lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Gisin stürzt im Dezember und verletzt sich dabei schwer.

Klagen will Gisin nicht, denn sie weiss: «Ich hätte querschnittgelähmt sein können.»

Auch wenn sie gesundheitliche Fortschritte macht, ist noch ungewiss, ob sie je wieder Weltcuprennen fahren wird. Mehr anzeigen

Natürlich würde sich Michelle Gisin als Skifahrerin dieser Tage am liebsten auf die Olympischen Spiele vorbereiten, doch nach ihrem heftigen Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz im Dezember ist schnell klar, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen wird. Die Spiele finden ohne Gisin statt.

Gisins Sturz im Video Die Schweiz bangt um Michelle Gisin. Sie stürzt im Abfahrtstraining in St. Moritz schwer. 11.12.2025

Die 32-jährige Engelbergerin will sich aber nicht beklagen, denn sie ist sich bewusst, dass sie Glück im Unglück hatte. «Es ist mir schon eingefahren, als die Ärzte bei mir im Zimmer waren und gesagt haben, wie unglaublich knapp es war. Ich hätte querschnittgelähmt sein können. Und die Vorstellung einer Querschnittlähmung auf dieser Höhe ist extrem schlimm, damit hatte ich emotional am meisten Mühe», sagt sie in einer Online-Konferenz.

Inzwischen brauche sie keine Krücken mehr und sie könne sich frei bewegen. «Im Handgelenk müssen am Dienstag noch die Drähte raus. Das Knie ist jetzt schon auf einem guten Stand.» Zur Erinnerung: Innenband und Kreuzband waren komplett gerissen und auch der Meniskus wurde beschädigt. Gisin stellt aber klar: «Das Wichtigste ist der Hals. Ich muss die Muskulatur wieder aufbauen. Aber ich kann mich normal bücken und die Beweglichkeit des Halses funktioniert schon ziemlich gut.»

Während den Olympischen Spielen wird sie ihrem Verlobten, dem Italiener Luca de Aliprandini, die Daumen drücken. Wie es mit ihrer eigenen Karriere weiter geht, das steht derzeit noch in den Sternen. Gisin meint: «Ich will wieder fit werden. Und versuche, die Heim-WM 2027 in Crans-Montana als Motivation zu sehen. Aber ob ich dann wirklich dabei sein werde, ist völlig offen. Ich weiss, dass mein Weg noch lang ist.» Zu weit nach vorne blicken, das sei im Moment schwierig. Aber: «Ich habe alle Möglichkeiten, um wieder vollständig gesund zu werden – dafür bin ich sehr dankbar.»

Das könnte dich auch interessieren

Olympia 2026 Alle News Resultate

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht. 04.02.2026