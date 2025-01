Wendy Holdener liefert im Slalom seit Jahren auf hohem Niveau ab. Bild: Keystone

Wendy Holdener stand in ihrer Karriere im Slalom schon 38. Mal auf dem Podest. Aber nur zwei Mal schafft sie es zuoberst aufs Treppchen, nur einmal davon ganz allein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wendy Holdener ist eine der erfolgreichsten Slalom-Fahrerinnen überhaupt.

Schon 38 Mal stand Holdener im Weltcup auf einem Slalom-Podest. An den Olympischen Spielen gewann sie in dieser Disziplin 2018 Silber und 2022 Bronze. An der WM 2017 in der Lenzerheide gewann sie die Silber-Medaille.

Trotz dieser schier unglaublichen Konstanz, hat die 31-Jährige erst zwei Mal einen Slalom gewonnen. 18 Mal wurde sie Zweite, 12 Mal davon hinter Mikaela Shiffrin. Mehr anzeigen

«Ein bisschen nervt es mich schon gerade. 16 Hundertstel findest du überall. Ich habe angegriffen, es hatte recht viele Spuren, es war ein Kampf. Von demher kann ich mir nichts vorwerfen. Aber hey – Schweizer Doppelsieg, einmal mehr – das nehme ich gerne mit.»

Es sind die Worte von Wendy Holdener, nach dem Nachtslalom am Dienstagabend in Flachau. Gerade ist sie hinter der im 2. Lauf entfesselten Camille Rast Zweite geworden. Sich über einen 2. Platz zu ärgern, das mag fast ein wenig arrogant wirken, doch im Fall von Wendy Holdener kann man das nur allzu gut verstehen.

38 Podestplätze im Slalom, aber «nur» 2 Siege

Am 10. März 2013 rast Wendy Holdener im Slalom ein erstes Mal aufs Podest. Damals wird sie in Ofterschwang hinter Tina Maze Zweite. Es ist quasi der Startschuss einer grossen Karriere, denn seither stand sie im Weltcup 37 weitere Male auf dem Slalom-Podest – allerdings nur zwei Mal als Siegerin.

Erstmals zuoberst auf dem Slalom-Podium steht sie am 27. November 2022, zuvor wurde sie schon je 15 Mal Zweite und Dritte. Allerdings muss sie sich den Sieg teilen, da die Schwedin Anna Swenn-Larsson exakt gleich schnell fährt wie Holdener. Am 11. Dezember 2022 ist es dann aber soweit: Wendy Holdener gewinnt den Slalom in Sestriere vor Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova, die ihr so oft vor der Sonne standen. Seit diesem Triumph steht Holdener noch sechs weitere Male auf dem Podest, aber nie mehr zuoberst.

Camille Rast hat schon gleich viele Siege wie Holdener

Auch in dieser Saison beeindruckt Holdener mit ihrer Konstanz. In Killington wird sie hinter Camille Rast und Anna Swenn-Larsson Dritte, in Kranjska Gora ist Zrinka Ljutic 16 Hundertstel schneller als die 31-Jährige und zuletzt in Flachau steht ihr erneut Teamkollegin Rast vor der Sonne, hinter der sie in der Slalom-Wertung nach 6 von 10 Rennen den 2. Platz belegt. Rast, die mit 25 Jahren erst drei Mal auf einem Slalom-Podest stand, aber schon zwei Mal zuoberst – und damit gleich oft wie Holdener.

Auch an der WM 2017 sowie an den Olympischen Spielen 2018 und 2022 steht Holdener auf dem Treppchen. Der Reihe nach wird sie 2., 2. und 3.

Doch wer ist «schuld» daran, dass die Schweizer Sportlerin des Jahres 2017 im Slalom so oft in ihrer Karriere «nur» Zweite oder Dritte wird? Es folgt die grosse Podest-Analyse.

Alle Slalom-Podestplätze von Holdener im Weltcup 2025 - Flachau: 1. Rast / 2. Holdener / 3. Sara Hector

2025 - Kranjska Gora: 1. Ljutic / 2. Holdener / 3. Swenn-Larsson

2024 - Killington: 1. Rast / 2. Swenn-Larsson / 3. Holdener

2023 - Killington: 1. Shiffrin / 2. Vlhova / 3. Holdener

2023 - Åre: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Swenn-Larsson

2023 - Spindleruv Mlyn: 1. Shiffrin / 2. Dürr / 3. Holdener

2022 - Sestriere: 1. Holdener / 2. Shiffrin / 3. Vlhova

2022 - Killington: 1. Holdener und Swenn-Larsson / 3. Truppe

2022 - Levi: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Vlhova

2022 - Kranjska Gora: 1. Vlhova / 2. Holdener / 3. Swenn-Larsson

2021 - Killington: 1. Shiffrin / 2. Vlhova / 3. Holdener

2021 - Åre: 1. Liensberger / 2. Shiffrin / 3. Holdener

2021 - Jasna: 1. Shiffrin / 2. Vlhova / 3. Holdener

2021 - Flachau: 1. Shiffrin / 2. Liensberger / 3. Holdener

2020 - Kranjska Gora: 1. Vlhova / 2. Holdener / 3. Truppe

2019 - Levi: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Truppe

2019 - Soldeu: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Vlhova

2019 - Spindleruv Mlyn: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Dürr

2019 - Maribor: 1. Shiffrin / 2. Swenn-Larsson / 3. Holdener

2019 - Zagreb: 1. Shiffrin / 2. Vlhova / 3. Holdener

2018 - Semmering: 1. Shiffrin / 2. Vlhova / 3. Holdener

2018 - Åre: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Hansdotter

2018 - Ofterschwang: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Hansdotter

2018 - Lenzerheide: 1. Vlhova / 2. Hansdotter / 3. Holdener

2018 - Kranjska Gora: 1. Shiffrin / 2. Hansdotter / 3. Holdener

2018 - Zagreb: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Hansdotter

2017 - Lienz: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Hansdotter

2017 - Levi: 1. Vlhova / 2. Shiffrin / 3. Holdener

2017 - Flachau: 1. Hansdotter / 2. Loeseth / 3. Holdener /Shiffrin

2017 - Maribor: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Hansdotter

2016 - Semmering: 1. Shiffrin / 2. Velez-Zuzulova / 3. Holdener

2016 - Sestriere: 1. Shiffrin / 2. Velez-Zuzulova / 3. Holdener

2016 - Killington: 1. Shiffrin / 2. Velez-Zuzulova / 3. Holdener

2016 - Levi: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Vlhova

2016 - Jasna: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Velez-Zuzulova

2015 - Lienz: 1. Hansdotter / 2. Holdener / 3. Vlhova

2014 - Kuehtai in Tirol: 1. Shiffrin / 2. Strachova / 3. Holdener

2013 - Ofterschwang: 1. Maze / 2. Holdener / 3. Shiffrin Mehr anzeigen

Holdeners Slalom-Podestplätze bei Olympischen Spielen 2022 In Beijing: 1. Vlhova / 2. Liensberger / 3. Holdener

2018 in Pyeong Chang: 1. Hansdotter / 2. Holdener / 3. Gallhuber Mehr anzeigen

Holdeners Slalom-Podestplatz an einer WM 2017 in St. Moritz: 1. Shiffrin / 2. Holdener / 3. Hansdotter Mehr anzeigen

