Alessio Miggiano war bisher die positive Überraschung der jungen Schweizer Ski-Talente. (AP Photo/Alessandro Trovati)

Marco Odermatt und Camille Rast sorgen für Schweizer Glanzmomente im Ski-Weltcup. Aber welche Talente kommen nach? blue News hat die Übersicht, wie die nächste Ski-Generation in die Saison gestartet ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer sorgen auch im laufenden Winter wieder für viele positive Nachrichten.

Aber wer entwickelt sich im Schatten der Superstars zu einer festen Grösse im Weltcup? blue News hat die Übersicht zu den Schweizer Ski-Talenten und deren Formstand. Mehr anzeigen

Im Weltcup etabliert

21 Jahre alt Malorie Blanc

Nach dem überraschenden Podestplatz letzte Saison in ihrer allerersten Weltcup-Abfahrt war der Rummel um die Walliserin gross. Nun steht sie vor der schwierigen Saison der Bestätigung und zeigt bisher solide Resultate. In allen fünf Speed-Rennen fuhr sie diesen Winter in die Punkte, Rang 6 in St. Moritz war dabei ihr klares Bestresultat.

23 Jahre alt Delia Durrer

Mit 23 Jahren darf man Delia Durrer als Speed-Fahrerin definitiv noch zu den jungen Athletinnen zählen. In dieser Saison zeigt sie sowohl in Abfahrt als auch im Super-G gute Leistungen und ist derzeit in beiden Disziplinen in den Top 30 klassiert. Doch wann kommt der Schritt in die erweiterte Weltspitze? Ihr bestes Weltcup-Resultat, ein 13. Rang, stammt vom Dezember 2022 und ist damit schon über drei Jahre her.

25 Jahre alt Janine Schmitt

Sechs Mal fuhr Janine Schmitt im Jahr 2025 in die Weltcup-Punkte. Bestresultat ist ein 17. Rang. Wie bei der zwei Jahre jüngeren Durrer wartet Schmitt noch auf den grossen Exploit, der ihr aufgrund ihres grossen Talentes durchaus zuzutrauen ist.

In dieser Saison die ersten Weltcup-Punkte geholt

22 Jahre alt Anuk Brändli

Die 22-jährige Anuk Brändli holt in dieser Saison als 21. in Gurgl zum ersten Mal Weltcup-Punkte. In Copper Mountain fährt sie ebenfalls in die Punkte und in Courchevel schafft es Brändli sogar auf Rang 14. Damit darf sie sogar von Olympia träumen. Denn die Hälfte der Selektionskriterien von Swiss-Ski (zwei Ränge in den Top 15) hat sie schon erfüllt. Doch die Konkurrenz im Schweizer Slalom-Team ist unter anderem mit Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard und Eliane Christen gross.

20 Jahre alt Sue Piller

Die 20-jährige Sue Piller hat im Jahr 2025 ihre ersten Weltcup-Rennen absolviert und im Dezember in ihrem sechsten Einsatz mit Rang 20 beim Riesenslalom in Tremblant zum ersten Mal gepunktet. Nur einen Tag später fuhr die Freiburgerin am gleichen Ort erneut in die Punkte. Auch das Jahr 2026 startet für Piller mit einem 20. Rang in Kranjska Gora stark. In der Riesenslalom-Wertung kratzt sie nach ihren positiven Resultaten schon an den Top 30.

23 Jahre alt Alessio Miggiano

Er ist der Senkrechtstarter der Saison! Was seit Dezember bei Alessio Miggiano abgeht, hätte er sich wohl selbst nicht erträumen lassen. Im Europacup holt er in Santa Catarina die Ränge 3 und 1. Und Italien sollte ein gutes Pflaster bleiben für den Sohn eines italienischen Sterne-Kochs. In Gröden fährt Miggiano in seinem fünften Weltcup-Rennen auf Rang 18 und damit zum ersten Mal in die Punkte – einen Tag später gelingt ihm das mit Rang 21 im allerersten Super-G im Weltcup ebenfalls. Die grosse Show kommt aber noch einen weiteren Tag später, als sich Miggiano bei einer weiteren Gröden-Abfahrt sensationell auf Rang 5 klassiert – auf das Podest fehlen ihm nur sechs Hundertstelsekunden.

22 Jahre alt Lenz Hächler

In seinen ersten sieben Rennen im Weltcup schied Lenz Hächler jeweils aus. In Beaver Creek im Dezember 2025 klappte es dann endlich für den Zuger mit Rang 19 im Riesenslalom. Die ersten Weltcup-Punkte sind Tatsache für den Gewinner der Riesenslalom-Wertung im Europacup in der letzten Saison.

18 Jahre alt Dania Allenbach

Kann ein Jahr viel besser beginnen? Allenbach darf am 3. Januar in Kranjska Gora zum ersten Mal im Weltcup starten und schafft es mit Startnummer 50 gerade noch so in den zweiten Lauf. Dort fährt sie als 27. souverän zu ihren ersten Weltcup-Punkten.

In dieser Saison im Weltcup debütiert

19 Jahre alt Shaienne Zehnder

In Sölden gab Zehnder im Riesenslalom ihr Weltcup-Debüt, verpasste den zweiten Lauf aber deutlich. Das gleiche Bild letztes Wochenende in Kranjska Gora. In erster Linie gilt es für Zehnder im Weltcup Erfahrungen zu sammeln, im Europacup fuhr sie im Dezember schon dreimal in die Top 6.

21 Jahre alt Faye Buff

In Gurgl gibt Buff im November ihr Weltcup-Debüt, scheidet aber im ersten Lauf aus. Kommt sie bald zu weiteren Einsätzen? Orientieren kann sie sich an ihrer Mitbewohnerin: Buff wohnt zusammen mit Anuk Brändli (siehe oben) in Rapperswil in einer Wohngemeinschaft.

19 Jahre alt Alina Willi

Völlig überraschend wurde Alina Willi für die Weltcup-Abfahrt in St. Moritz aufgeboten. Sie selbst hat erst einen Tag vor dem Rennen Bescheid bekommen, dass sie fahren darf. Ihr Rang 42 stand dabei im Hintergrund. Bei blue News sagte sie nach dem Rennen: «Es ist ein Kindheitstraum, gegen Shiffrin oder Vonn zu fahren.»

21 Jahre alt Daria Zurlinden

Wie Willi erfuhr auch Zurlinden einen Tag vor ihrem Debüt, dass sie bei der Abfahrt in St. Moritz starten darf. So richtig realisieren konnte sie das Aufgebot nicht, ihr erster Gedanke sei nämlich gewesen: «Ach nein, jetzt kann ich heute nicht mal wie geplant meine Weihnachtsgeschenke einkaufen», so Zurlinden nach dem Rennen zu blue News.

Das Warten auf den nächsten Schritt

21 Jahre alt Janine Mächler

Zweimal fuhr Janine Mächler im Weltcup bisher in die Punkte: Im Dezember 2024 und im Januar 2025. In dieser Saison schaffte es die Slalom-Spezialistin aber noch nie in den zweiten Lauf. Mit 21 Jahren hat sie aber noch genügend Zeit, sich im Weltcup zu etablieren.

22 Jahre alt Livio Hiltbrand

Im Gröden holte Hiltbrand im Dezember 2024 seine ersten Weltcuppunkte und auch ein Jahr später konnte der Simmentaler im Gröden in die Top 30 fahren. In den anderen beiden Abfahrten lief es dem 22-Jährigen aber noch nicht nach Wunsch.

21 Jahre alt Stefanie Grob

Sieben Medaillen hat Stefanie Grob an Junioren-Weltmeisterschaften gewonnen, doch im Weltcup wollte es bisher nicht klappen für die Appenzellerin. In St. Moritz fehlten zuletzt im Super-G als 31. nur ein paar Hundertstelsekunden auf die ersten Weltcup-Punkte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es bei der Allrounderin auch auf höchster Stufe klappt.

23 Jahre alt Sandro Zurbrügg

Im Dezember 2023 und im Januar 2024 fuhr Zurbrügg im Riesenslalom zwei Mal in die Punkte, seit bald zwei Jahren gelang ihm dies aber nicht mehr. Ein positives Zeichen setzte der 23-Jährige aber zuletzt im Europacup, wo er Mitte Dezember den Riesenslalom in Valloire gewann.