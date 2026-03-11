So steht es um die Comeback-Hoffnungen von Gut-Behrami

Kehrt Lara Gut-Behrami noch einmal in den Weltcup zurück? Bild: Keystone

Ist die Karriere von Lara Gut-Behrami vorbei oder kehrt die Tessinerin noch einmal auf die Weltcup-Pisten zurück? Alpin-Direktor Hans Flatscher gibt ein Update zur Reha der Tessinerin.

Vor rund dreieinhalb Monaten platzt der Traum einer weiteren Olympia-Teilnahme von Lara Gut-Behrami abrupt. Ein Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss setzt die Tessinerin für die geplante Abschiedssaison ausser Gefecht. Und es stellt sich die grosse Frage: Hält Gut-Behrami an ihren Rücktrittsplänen fest oder kehrt sie im kommenden Winter noch einmal in den Weltcup zurück?

Um die Tessinerin ist es seit dem Trainingssturz in Copper Mountain still geworden. Anders als etwa Lindsey Vonn verzichtet Gut-Behrami auf regelmässige Updates zu ihren Verletzungen auf Social Media. Seit Jahren hat sie ihre Profile deaktiviert. Auch auf Anfrage gibt Gut-Behrami derzeit keine offiziellen Informationen preis.

Reha verläuft nach Plan

Das einzige Update zur Ausnahmeathletin kommt deshalb von Alpin-Direktor Hans Flatscher. «Lara ist voll dran am Reha-Training. Sie macht alles zu 100 Prozent, höchst intensiv», verrät Flatscher dem «Blick». Gut-Behrami sei voll im Fahrplan, Komplikationen gebe es in der bisherigen Reha in Lugano keine. Gut-Behrami arbeitet mit der Physiotherapeutin, die sie schon bei früheren Verletzungen betreut hat.

Flatscher vermutet, dass Gut-Behrami ihre Zukunftsentscheidung noch nicht getroffen hat. Sie werde womöglich erst dann entscheiden, wenn sie wieder auf den Skis steht. «Ich bin optimistisch, solange Lara nicht sagt, dass es vorbei ist», sagt Flatscher und fügt an: «Lara wurde nur darum so gut, weil sie alles extrem konsequent tut. Ich würde mich über ein Comeback freuen. Aber das bleibt ihre Entscheidung.»

