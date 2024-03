Federica Brignone und Lara Gut-Behrami schenken sich auf der Piste gar nichts. Bild: Imago

Lara Gut-Behrami geht mit einem grossen Polster in die entscheidende Phase im Kampf um den Gesamtweltcup. Federica Brignone, die erste Verfolgerin, hat die grosse Kugel aber längst nicht abgeschrieben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sechs Frauen-Rennen stehen im diesjährigen Weltcup-Winter noch auf dem Programm. Die Entscheidung im Gesamtweltcup könnte aber schon am kommenden Wochenende in Are fallen.

Lara Gut-Behrami hat bis anhin mit Abstand am meisten Punkte eingefahren. Der Vorsprung auf die erste Verfolgerin beträgt über 300 Punkte.

Dennoch hat die Konkurrenz das Rennen um die grosse Kugel offenbar noch nicht aufgegeben. Das zeigt der Plan von Federica Brignone. Mehr anzeigen

Bei noch sechs ausstehenden Saisonrennen beträgt der grosse Vorsprung von Lara Gut-Behrami 326 Weltcup-Punkte auf ihre erste Verfolgerin. Das ist mittlerweile nicht mehr die verletzte Mikaela Shiffrin, sondern Federica Brignone, die im bisherigen Winter 1268 Zähler sammeln kann.

Shiffrin folgt im Gesamtweltcup-Klassement mit 1209 Punkten auf Rang drei – obwohl sie seit mittlerweile zehn Rennen zum Zuschauen verdammt ist und gar keine Punkte einfahren kann. Verpasst die US-Amerikanerin auch noch den Riesenslalom von Are am Samstag, ist die Lücke zur Tessinerin selbst für die Ausnahmekönnerin kaum mehr zu schliessen.

Brignone wagt sich in den Stangenwald

Brignone hingegen befindet sich in absoluter Topform. In ihren letzten sieben Rennen fährt sie stets unter die Top 6, in St. Moritz rast sie Mitte Februar in zwei der drei Speed-Rennen auf das Podest. Zuletzt triumphiert die 33-Jährige in Kvitfejll im Super-G und distanziert die Konkurrenz mit einer entfesselten Fahrt um 60 Hundertstelsekunden und mehr.

Das Rennen um die grosse Kristallkugel hat Brignone aber noch lange nicht aufgegeben. Im Gegenteil: In Are will die Italienerin noch einmal voll angreifen und offenbar gar den Slalom fahren, wo sie in den letzten zwei Jahren nur dreimal am Start steht. «Ich denke, dass meine Tochter in Are auch den Slalom fahren wird. Das ist der Plan», verrät Mutter Maria Rosa Quario, die selbst einst zu den besten Slalomfahrerinnen der Welt gehört.

Fällt die Entscheidung schon vor dem Weltcup-Final?

Brignone führt im Schilde, womöglich auch beim Weltcupfinal in Saalbach den Slalom zu bestreiten. «Wenn sich Federica gut fühlt, wird sie starten», sagt Rosa Quario dem «Blick». Allerdings ist die Entscheidung um den Gesamtweltcup dann womöglich schon gefallen.

Holt Gut-Behrami im Riesenslalom von Are 75 Punkte mehr als Brignone im Riesen- und im Slalom, könnte die Schweizerin ihren Vorsprung auf über 400 Punkte ausbauen – und wäre beim Weltcup-Final von der Italienerin definitiv nicht mehr einzuholen.

Und Shiffrin? Sie dürfte am Renn-Wochenende in Are nicht mehr als 15 Punkte auf Gut-Behrami einbüssen, um sich die theoretische Chance auf den Gesamtweltcup-Triumph aufrechtzuerhalten. Das unterstreicht: Holt Gut-Behrami in Are ihren dritten Riesen-Triumph in Serie, hat sie bereits mehr als nur eine Hand an der grossen Kugel.