Trost für Holdener Sonja Nef: «Was Wendy immer abgeliefert hat, ist Wahnsinn»

Luca Betschart

18.2.2026

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Nef: «Holdener holt erstmals seit 16 Jahren keine Medaille bei einem Grossevent»

Sonja Nef analysiert die Geschehnisse im Olympia-Slalom der Frauen und spricht über die Auftritte von Camille Rast und Wendy Holdener.

18.02.2026

Im letzten Olympia-Rennen holt Camille Rast die erste Medaille für die Schweizer Ski-Frauen und wendet so das Worst-Case-Szenario ab. Sonja Nef ordnet den Silber-Auftritt ein und unterstreicht, wieso auch Wendy Holdener erhobenen Hauptes abreisen darf.

,

Evita Rauber, Luca Betschart

18.02.2026, 23:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Camille Rast wendet das Worst-Case-Szenario ab und sichert den Schweizer Alpin-Frauen im letzten Rennen die erste Olympia-Medaille. 
  • «Dass Camille eine Medaille holt im Slalom, ist mehr als nur würdig», lobt Sonja Nef in ihrer Analyse mit blue Sport.
  • Für die schwer enttäuschte Wendy Holdener hat Nef viele lobende Worte.
Mehr anzeigen

Während die Schweizer Männer in den alpinen Olympia-Rennen brillieren und Swiss Olympic einen Medaillenregen bescheren, müssen die Frauen unten durch. Weder in den Speed-Rennen, noch in der Team-Kombi oder im Riesenslalom will es mit einem Podestplatz klappen. 

Dank Camille Rast darf das Schweizer Frauen-Team bei letzter Gelegenheit aber doch noch jubeln. Die 26-Jährige muss sich im abschliessenden Slalom nur von der überragenden Mikaela Shiffrin bezwingen lassen und sichert sich Silber.

«Das Worst-Case-Szenario war, dass es keine Medaille gibt. Das hätte nicht dem Bild entsprochen, welches die Damen momentan abliefern», sagt Sonja Nef im Gespräch mit blue Sport und lobt Rast: «Dass Camille eine Medaille holt im Slalom, ist mehr als nur würdig. Sie hat Weltcupsiege und ist momentan die Zweitbeste im Slalom. Es ist absolut richtig, dass sie heute Silber holt.»

Shiffrin überlegen zu Gold. Rast holt Silber im Slalom – Holdener verpasst Medaillen knapp

Shiffrin überlegen zu GoldRast holt Silber im Slalom – Holdener verpasst Medaillen knapp

«In zwei Tagen sieht Wendy das mit ganz anderen Augen»

Anders als Rast bleibt Wendy Holdener ohne Olympia-Medaille und ist nach ihrem vierten Platz im Slalom bitter enttäuscht. «Im Moment ist es schwierig für sie. Sie weiss, dass es ihre letzten Olympischen Spiele waren. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: Seit 16 Jahren ist es der allererste Grossanlass, egal ob WM oder Olympia, bei dem sie ohne Medaille nach Hause geht», unterstreicht Nef. 

Genau deshalb könne Holdener die Heimreise erhobenen Hauptes antreten. «Das ist Wahnsinn, was sie immer abgeliefert hat. Jetzt hat es mal nicht gereicht. Da ist sie nicht die erste absolute Spitzenathletin», so Nef. «Niemand geht von jedem Grossanlass mit einer Medaille nach Hause – nicht einmal Mikaela Shiffrin. Wendy muss sich wirklich nicht verstecken, das tut sie auch nicht. Es ist jetzt hart, aber in zwei, drei Tagen sieht sie das schon wieder mit ganz anderen Augen.»

«Habe über Jahre daran gearbeitet». Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

«Habe über Jahre daran gearbeitet»Holdener nach geplatztem Olympia-Traum den Tränen nah

Was Nef über Slalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin sagt und wieso sie sich über die Goldmedaille von Loic Meillard besonders gefreut hat, erfährst du im Video am Anfang des Artikels. 

