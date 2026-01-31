Giovanni Franzoni schnappte Marco Odermatt in Kitzbühel die goldene Gams weg. KEYSTONE

Giovanni Franzoni verhindert beim Abfahrtstraining in Crans-Montana einen Sturz mithilfe eines spektakulären Stunts. Der Italiener fährt dabei mit einem Ski auf einem Sicherheitsnetz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Giovanni Franzoni verhindert beim Training für die Abfahrt in Crans-Montana einen Sturz nur knapp.

Der Italiener fährt dabei mit einem Ski auf dem Sicherheitsnetz.

Nach der Aktion spricht Franzoni von einem «beängstigenden Moment». Mehr anzeigen

Giovanni Franzoni ist der neue Stern am italienischen Ski-Himmel. Nach seinem Sieg bei der Abfahrt in Kitzbühel will der 24-Jährige in Crans-Montana nachdoppeln (Abfahrt am Sonntag, ab 11 Uhr im Live-Ticker).

Doch beinahe wäre der Speed-Spezialist beim Training am Samstag heftig gestürzt. In einem Video von «ORF» ist zu sehen wie Franzoni bei seinem Lauf mit einem Sicherheitsnetz kollidiert und einem Unfall nur knapp entkommt. Gekonnt fährt der 24-Jährige mit seinem linken Ski auf dem Netz weiter und verhindert so den Sturz.

«Im Mittelteil war ich nicht so schnell» kommentiert der Italiener nach dem Trainingslauf seinen Stunt. «Ich war mit dem Ski auf dem Netz. Das war ein bisschen beängstigend, aber ich hatte viel Glück.»

Der Schnellste im Training ist am Ende Franzonis Teamkollege Mattia Casse vor Alexander Cameron (+0,32) und Ryan Cochran-Siegle (+0,52). Schnellster Schweizer ist Alexis Monney auf Rang 5 mit 0,66 Sekunden Rückstand.

Die weiteren Schweizer: 9. Stefan Rogentin (+1,01), 13. Niels Hintermann (+1,31), 15. Alessio Miggiano (+1,53), 18. Franjo von Allmen (+1,64), 27. Lars Rösti (+1,99), 29. Marco Odermatt (+2,01), 31. Justin Murisier (+2,02), 35. Arnaud Boisset (+2,16).

