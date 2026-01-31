  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schrecksekunde im Training Speed-Überflieger Franzoni verhindert Sturz in Crans-Montana in extremis

Tobias Benz

31.1.2026

Giovanni Franzoni schnappte Marco Odermatt in Kitzbühel die goldene Gams weg.
Giovanni Franzoni schnappte Marco Odermatt in Kitzbühel die goldene Gams weg.
KEYSTONE

Giovanni Franzoni verhindert beim Abfahrtstraining in Crans-Montana einen Sturz mithilfe eines spektakulären Stunts. Der Italiener fährt dabei mit einem Ski auf einem Sicherheitsnetz.

Tobias Benz

31.01.2026, 17:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Giovanni Franzoni verhindert beim Training für die Abfahrt in Crans-Montana einen Sturz nur knapp.
  • Der Italiener fährt dabei mit einem Ski auf dem Sicherheitsnetz.
  • Nach der Aktion spricht Franzoni von einem «beängstigenden Moment».
Mehr anzeigen

Giovanni Franzoni ist der neue Stern am italienischen Ski-Himmel. Nach seinem Sieg bei der Abfahrt in Kitzbühel will der 24-Jährige in Crans-Montana nachdoppeln (Abfahrt am Sonntag, ab 11 Uhr im Live-Ticker).

Doch beinahe wäre der Speed-Spezialist beim Training am Samstag heftig gestürzt. In einem Video von «ORF» ist zu sehen wie Franzoni bei seinem Lauf mit einem Sicherheitsnetz kollidiert und einem Unfall nur knapp entkommt. Gekonnt fährt der 24-Jährige mit seinem linken Ski auf dem Netz weiter und verhindert so den Sturz.

«Im Mittelteil war ich nicht so schnell» kommentiert der Italiener nach dem Trainingslauf seinen Stunt. «Ich war mit dem Ski auf dem Netz. Das war ein bisschen beängstigend, aber ich hatte viel Glück.»

Der Schnellste im Training ist am Ende Franzonis Teamkollege Mattia Casse vor Alexander Cameron (+0,32) und Ryan Cochran-Siegle (+0,52). Schnellster Schweizer ist Alexis Monney auf Rang 5 mit 0,66 Sekunden Rückstand.

Die weiteren Schweizer: 9. Stefan Rogentin (+1,01), 13. Niels Hintermann (+1,31), 15. Alessio Miggiano (+1,53), 18. Franjo von Allmen (+1,64), 27. Lars Rösti (+1,99), 29. Marco Odermatt (+2,01), 31. Justin Murisier (+2,02), 35. Arnaud Boisset (+2,16).

Italiens kontroverse Olympia-Nomination. SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»

Italiens kontroverse Olympia-NominationSRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»

Mehr Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Meistgelesen

TV-Auswanderin Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum in Afrika
Epstein-Dokumente: Slowakischer Regierungsberater tritt zurück
SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
«Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Mehr blue Sport

Premier-League-Leader legt vor. Tabellenführer Arsenal lässt Okafors Leeds keine Chance

Premier-League-Leader legt vorTabellenführer Arsenal lässt Okafors Leeds keine Chance

Video-Ticker. Dreifachwechsel bei Lausanne: Hat die Winti-Führung in der 2. Halbzeit Bestand?

Video-TickerDreifachwechsel bei Lausanne: Hat die Winti-Führung in der 2. Halbzeit Bestand?

Bundesliga. Überraschender Sieg in Leipzig: Mainz unter Urs Fischer weiter stark

BundesligaÜberraschender Sieg in Leipzig: Mainz unter Urs Fischer weiter stark

Video-Ticker. Turbulentes Rhone-Derby: Servette dreht gegen Sion die Partie

Video-TickerTurbulentes Rhone-Derby: Servette dreht gegen Sion die Partie

Im 23. Pflichtspiel. Aebischer markiert seinen ersten Treffer für Pisa – zum Sieg reicht es dennoch nicht

Im 23. PflichtspielAebischer markiert seinen ersten Treffer für Pisa – zum Sieg reicht es dennoch nicht