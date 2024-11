Sehen wir Lindsey Vonn bald wieder auf den Weltcup-Strecken jubeln? KEYSTONE

Lindsey Vonn macht mit ihren Comeback-Plänen ernst und trainiert bereits wieder. Ski-Experte Stefan Abplanalp hat sie beim Training gesehen und berichtet nur Gutes. Hinter einem baldigen Comeback stehen dennoch noch einige Zweifel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn plant mit 40 Jahren ihre Rückkehr in den Ski-Weltcup.

Die Amerikanerin trainiert wieder mit dem US-Team und könnte unter Umständen schon im Dezember 2024 in St. Moritz ihr Comeback im Weltcup geben.

SRF-Experte Stefan Abplanalp hat Vonn beim Training beobachtet und berichtet: «Ich habe sie sehr zufrieden und glücklich erlebt.» Mehr anzeigen

Lindsey Vonn will fünf Jahre nach ihrem Rücktritt zurück in den Ski-Weltcup – die Amerikanerin trainiert bereits wieder mit dem US-Skiteam in der Heimat in Copper Mountain. Ebenfalls dabei war die italienische Top-Abfahrerin Sofia Goggia, die Fotos vom gemeinsamen Training in den sozialen Medien postete und das Bild mit einem Herz-Emoji in Richtung Vonn kommentierte.

Wie sich die Amerikanerin auf der Piste tatsächlich schlug, weiss Stefan Abplanalp. Der SRF-Experte war beim Training von Vonn dabei und berichtet dem «Blick»: «Lindsey ist super drauf. Auf der Piste, bei der Besichtigung, nach dem Training – sie war schon ganz die Alte, voll motiviert und auf die Aufgabe fokussiert. Ich habe sie sehr zufrieden und glücklich erlebt.» Abplanalp kennt Vonn bestens, er coachte die Amerikanerin 2015 nach einer Verletzung zurück an die Weltspitze. Nun betreut Abplanalp mit Breezy Johnson eine andere US-Speed-Spezialistin und war deshalb bei den Trainings in den USA dabei.

Abplanalp erklärt, dass sich Vonn von Lauf zu Lauf gesteigert habe. Am Montag habe sie noch Riesenslalom trainiert, am Dienstag sei sie auf die Abfahrtsski gewechselt: «Man konnte sehen, wie das Selbstvertrauen wuchs und die Entschlossenheit zunahm. Einige Kurven waren schon richtig gut.» Noch trainiere die 82-fache Weltcupsiegerin Vonn auf einfachem Gelände mit moderater Intensität. Das werde sich jedoch bald ändern, so Abplanalp: «Es gilt, herauszufinden, wie die Kräfte und Schläge in den Kurven auf das Knie wirken.»

Zur Erinnerung: Vonn beendete 2019 ihre Karriere, weil die Schmerzen nach unzähligen Verletzungen einfach zu gross waren. Seither liess sich Vonn mehrmals operieren, seit April dieses Jahres hat sie rechts ein künstliches Kniegelenk.

Wann gibt Vonn ihr Comeback?

Doch wie lange dauert es, bis Vonn tatsächlich auf die Weltcup-Pisten zurückkehrt? Neben ihrer Gesundheit und Fitness ist es auch eine Frage von FIS-Punkten. Das heisst, Vonn muss zuerst einige Rennen auf niedrigerer Stufe fahren, um anschliessend in den Weltcup zurückzukehren. Wie der «Blick» schreibt, sollen in Copper Mountain am 7. und 8. Dezember je zwei Super-Gs und Abfahren auf FIS-Stufe geplant sein. Die Chance für Vonn, durch solide Fahrten genügend Punkte zu holen, um bald auch im Weltcup wieder startberechtigt zu sein.

Dann wäre theoretisch eine Rückkehr noch in diesem Jahr möglich. In St. Moritz finden am 21. und 22. Dezember eine Abfahrt und ein Super-G statt. Doch Abplanalp warnt: «Eine Rückkehr in St. Moritz ist ein sehr sportliches Ziel.» Gut möglich also, dass Vonn erst im Jahr 2025 auf die Weltcup-Pisten zurückkehren wird. Abplanalp hält fest: «Lindsey ist sehr ambitioniert und ich denke, sie wird erst in den Zirkus zurückkehren, wenn sie das Gefühl hat, mit den Besten mitzuhalten.»

Einen ersten Vergleich wird es aber schon Mitte Dezember geben. In Beaver Creek (Abfahrt und Super-G am 14. und 15. Dezember) wird Vonn nämlich als Vorfahrerin am Start stehen.

