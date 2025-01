Ski-Star im Porträt Wengen-Held Rogentin: Dieser Musikstil geht gar nicht

Stefan Rogentin verrät im Porträt, welcher Musik-Stil ein absolutes No-Go ist Speed-Spezialist Stefan Rogentin spricht im Porträt bei blue Sport über Stärken und Schwächen und verrät, welchen Tick er hat. 16.01.2025

In Wengen verblüffte Stefan Rogentin nur wenige Tage nach einem üblen Sturz mit Rang 3 im Super-G. Der Speedfahrer hat blue Sport vor der Saison so einige persönliche Dinge verraten.

Sandro Zappella, Andreas Aeschbach Sandro Zappella

In Wengen erlebte Speed-Spezialist Stefan Rogentin eine Achterbahn der Gefühle. Im ersten Training stürzte der Bündner schwer, konnte sich aber überwinden, drei Tage später beim Super-G an den Start zu gehen. Trotz Schmerzen biss er auf die Zähne und fuhr sogar sensationell auf das Podest.

Vor dem Saisonstart hat blue Sport den 30-Jährigen getroffen. Im Porträt verrät Rogentin, welches das beste Hotel im Weltcup ist, was in seinem Kühlschrank nie fehlen darf und welche Musik er am liebsten hört.

