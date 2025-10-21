Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen Wer ist Stefanie Grob? Die 21-jährige Allrounderin hat an Junioren Ski-Weltmeisterschaften bereits sieben Medaillen gewonnen. Im Porträt bei blue Sport zeigt sie, wo damals als Kind alles angefangen hat. 21.10.2025

Mit 18 Jahren sorgte Stefanie Grob im Jahr 2023 zum ersten Mal für grosses Aufsehen. An den Junioren-Weltmeisterschaften holte die Allrounderin Gold in der Abfahrt, Silber im Super-G und Bronze im Riesenslalom. Die Appenzellerin liess vier weitere Medaillen an den Junioren-Wettkämpfen 2024 und 2025 folgen.

Im Europacup fuhr die heute 21-Jährige ebenfalls schon vier Mal aufs Podest, nun sollen im kommenden Winter auch die ersten Weltcup-Punkte folgen. blue Sport hat Grob in ihrer Heimat im Appenzell getroffen. Dort zeigt uns die Skifahrerin ihren Lieblingsplatz auf der Ebenalp, den Kinderskilift wo alles begann und öffnet das private Familienalbum. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen.

Am Samstag startet Stefanie Grob beim Saisonauftakt in Sölden im Riesenslalom: