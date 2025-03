Stefano Gross bestritt in Hafjell das letzte Rennen seiner Karriere. KEYSTONE

Stefano Gross tritt von der grossen Ski-Bühne ab. In Hafjell kurvte der Adelboden-Sieger von 2015 ein letztes Mal um die Slalom-Stangen. Bald erwartet ihn Neues: Er und seine Frau werden Eltern.

Stefano Gross (38) fuhr in seiner Profi-Karriere bei 12 Einzelrennen auf das Podest. Seinen einzigen Sieg holte er sich 2015 beim Slalom in Adelboden.

In Hafjell bestritt der Italiener beim Slalom in Hafjell sein letztes Rennen.

Auf Instagram bedankt sich Gross bei seiner Familie, Frau und Team für die Unterstützung und verkündet Baby-News.

Stefano Gross fuhr beim Nachtslalom in Schladming über die Ziellinie, ging auf die Knie und küsste die Unterlage. «Ich werde dich vermissen», schrieb der Italiener nach seinem Lieblings-Rennen Ende Januar. Gegenüber dem ORF erklärte er seine Kuss-Geste: Es war sein letztes Mal Schladming, er wird seine Karriere per Ende Saison beenden.

Nun ist es soweit: Gross verabschiedet sich von der Weltcup-Bühne. Am vergangenen Sonntag bestritt der 38-Jährige sein letztes Weltcup-Rennen. Beim Slalom in Hafjell kam er nach dem 1. Lauf mit rund drei Sekunden auf Loïc Meillard als 35. ins Ziel. Sowohl den Sprung in den 2. Durchgang als auch jenen unter die besten 25 Slalom-Fahrer der Saison verpasst er. Gross wird beim Weltcupfinale in Sun Valley nicht mehr dabei sein.

«Meine Frau schenkt mir bald das Schönste auf der Welt»

Auf Instagram bedankt sich Gross bei seinen Liebsten für all die Unterstützung und dafür, dass sie immer an ihn geglaubt hätten. Im Besonderen erwähnt er seine Frau. In den elf gemeinsamen Jahren hätten sie gemeinsam viele schöne, aber auch weniger schöne Momente erlebt.

Während er sich bedankt, kündet er gleich Nachwuchs in der Familie Gross an: «Ich danke meiner Frau auch, weil sie mir bald das Schönste auf der Welt schenken wird.» Gross fügt diesem Satz ein Baby- und Herz-Emoji an.

Marco Büchel: «Willkommen auf der anderen Seite»

Unter dem Beitrag reihen sich Kommentare einiger aktiver und ehemaliger Skirennläufer ein. «Alles gute Sabo (Spitzname von Gross, d.Red.)», schreibt etwa Meillard. Marco Büchel gratuliert Gross zu einer «eindrücklichen» Karriere und heisst ihn «auf der anderen Seite» willkommen.

Gross fuhr 2009 erstmals in die Weltcup-Punkte. Seinen einzigen Sieg der Karriere erkämpfte er sich 2015 beim Slalom in Adelboden, als er vor Fritz Dopfer und Marcel Hirscher fuhr. In seine Statistik reihen sich 11 weitere Weltcup-Podeste ein.

