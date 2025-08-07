  1. Privatkunden
Nach harscher Kritik an Trainer Assinger Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier gibt Rücktritt bekannt

SDA

7.8.2025 - 13:18

Im Februar jubelte Stephanie Venier noch über WM-Gold im Super-G.
Im Februar jubelte Stephanie Venier noch über WM-Gold im Super-G.
Keystone

Die Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier hat genug vom Skirennsport. Die 31-jährige Österreicherin tritt zurück.

,

Keystone-SDA, Jan Arnet

07.08.2025, 13:18

07.08.2025, 13:19

Die Verkündung des Abgangs kam nicht aus heiterem Himmel. Stephanie Venier hatte schon kurz nach dem überraschenden Titelgewinn im Februar an der WM in Saalbach-Hinterglemm einen möglichen Rücktritt ins Feld geführt. Grund für das Überdenken ihrer sportlichen Zukunft waren für sie unzulängliche Gegebenheiten innerhalb der österreichischen Frauen-Equipe.

Die Tirolerin übte harsche Kritik an Cheftrainer Roland Assinger. Ihr und einigen ihrer Teamkolleginnen war der Führungsstil des Kärntners beziehungsweise dessen Umgang mit den Athletinnen ein Dorn im Auge.

Austria-Damen haben genug. Venier attackiert Cheftrainer Assinger: «So verliert man die Freude am Sport»

Austria-Damen haben genugVenier attackiert Cheftrainer Assinger: «So verliert man die Freude am Sport»

«Ich habe gelacht, geweint, gefightet, gezweifelt. Bin gefallen – und jedes Mal wieder aufgestanden», schreibt Venier in ihrem Instagram-Post. «Ich gehe – gesund. Erfüllt. Und glücklich. Der Schnee bleibt  – doch mein Kapitel ist geschrieben. Mit Stolz. Mit Liebe. Mit offenen Armen für das, was kommt.»

Stephanie Venier gewann drei Weltcup-Rennen, zwei Abfahrten und einen Super-G. An der diesjährigen WM holte sie fünf Tage nach ihrem Triumph im Super-G auch in der Team-Kombination eine Medaille. An der Seite von Katharina Truppe sicherte sie sich Bronze. Edelmetall an einer WM hatte sie sich schon einmal umhängen lassen; vor acht Jahren in St. Moritz gab es Silber in der Abfahrt.

Slalom-Spezialist hat genug. Noel von Grünigen tritt zurück: «Ich kann mit viel Stolz zurückschauen»

Slalom-Spezialist hat genugNoel von Grünigen tritt zurück: «Ich kann mit viel Stolz zurückschauen»

