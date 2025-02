Swiss-Ski-Boss Lehmann: «Meillard auf dem gleichen Level wie Odermatt»

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann konnte mit dem Schweizer Team 13 WM-Medaillen feiern sda

Die Schweiz dominierte die Ski-WM in Saalbach und räumte gleich 13 Medaillen ab. Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann sprach nun in einem Interview über die Gründe für den Höhenflug.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann erläuterte im Interview mit «Eurosport», worauf der historische Erfolg basiert, wieso er noch immer alle Haare auf dem Kopf hat und was er an Loïc Meillard besonders schätzt. Mehr anzeigen

Lehmann ist seit 2008 Präsident von Swiss Ski – in seiner fünften Amtszeit an der Spitze des Verbands kann der 55-Jährige die Schweizer Festspiele in Saalbach erleben. Gleich 13 Medaillen räumt das Schweizer Team an der WM ab.

«Es waren unglaubliche zwei Wochen. Klar, war es unser Ziel, den Medaillenspiegel zu gewinnen, aber dass es uns auf eine so eindrucksvolle Art und Weise gelingt, davon konnte man nicht ausgehen. Es ist ein sehr schöner Moment. Wir haben auch Historisches erreicht. Die Männer haben noch nie so viele Medaillen geholt – den Dreifachsieg in der Team-Kombination mit sechs Schweizern auf dem Podium hat es auch noch nie gegeben», hält der Aargauer im Interview mit «Eurosport» fest.

«Haare-ab-Aktion» als Beweis für familiäre Leistungskultur

Die gute Stimmung im Schweizer Lager habe sich «über die Jahre entwickelt», erläutert Lehmann. «Da ist sehr viel Vertrauen und gegenseitige Unterstützung vorhanden, dazu der Ehrgeiz, dass man der oder die Beste sein will. Und das alles in einem äusserst gesunden Umfeld.»

Ein Beweis für das tolle interne Klima war die «Haare-ab-Aktion» der Speed-Fahrer, bei welcher viele Schweizer Ski-Stars ihre Haarpracht opferten. Urs Lehmann entging seinem Schicksal, weil er bereits abgereist war. Spätestens danach habe es jeder begriffen, was für eine familiäre Leistungskultur man beim Verband entwickelt habe, zeigt sich Lehmann stolz.

Marco Odermatt (links) und Loïc Meillard als Schweizer Aushängeschilder. Keystone

Ihn freut speziell, dass Loïc Meillard an der WM sein Potenzial abrufen konnte. So habe der Neuenburger «bisher etwas im Schatten von Odermatt» leben müssen. Für den Swiss-Ski-Boss ist der frischgebackene Slalom-Weltmeister «auf dem gleichen Level wie Odermatt».

«Meillard vielleicht technisch der beste Skifahrer der Welt »

Lehmann schwärmt: «Meillard ist einer der technisch besten Skifahrer der Welt – vielleicht der Beste.» Er sei ein ruhigerer Typ als Marco, der zumindest in der Vergangenheit etwas mehr Killerinstinkt gehabt habe.

Odermatt triumphierte im Super-G, konnte aber in den anderen Disziplinen nicht abräumen. Für Lehmann aber keine Folge von zu vielen Ablenkungen wie Presseterminen oder Feierlichkeiten. Rummel um seine Person sei ja nichts Neues, deshalb könne man nicht sagen, dass man den Sieger der letzten drei Gesamt-Weltcups hätte mehr abschirmen müssen, findet er.

Der 27-Jährige sei immer noch die interne Messlatte. Lehmann: «Wenn ich mit Odermatt im Training auf Augenhöhe bin, dann weiss ich, dass ich mit der Weltspitze mithalten kann. Das macht viel aus und motiviert. Das ist sicherlich ein Teil des Puzzles.»

