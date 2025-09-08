  1. Privatkunden
«Beine spreizen» Swiss-Ski-Trainer beobachtet Athletinnen beim Duschen und belästigt sie

Sven Ziegler

8.9.2025

Der Trainer hat die Athletinnen jahrelang bedroht und erniedrigt. (Symbolbild)
Der Trainer hat die Athletinnen jahrelang bedroht und erniedrigt. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein Südtiroler, der bei Swiss Ski Juniorinnen trainierte, hat junge Athletinnen jahrelang erniedrigt und sexuell belästigt. Das Schweizer Sportgericht sprach nun eine Sperre von fünf Jahren aus.

Redaktion blue Sport

08.09.2025, 08:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein früherer Nachwuchstrainer von Swiss Ski hat laut Gericht Athletinnen bedroht, erniedrigt und sexuell belästigt.
  • Der Italiener darf fünf Jahre lang keine jungen Sportlerinnen betreuen und muss ein Anti-Gewalt-Coaching absolvieren.
  • Viele der betroffenen Frauen haben den Sport verlassen und leiden bis heute unter den Folgen.
Mehr anzeigen

Neun junge Frauen träumten einst davon, wie Lara Gut-Behrami oder Michelle Gisin auf den Skipisten der Welt Karriere zu machen. Doch für sie wurde die Nachwuchszeit bei Swiss Ski zum Albtraum. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, war ihr Cheftrainer, ein Südtiroler Ex-Abfahrer, über Jahre hinweg durch Drohungen, Demütigungen und sexuelle Grenzverletzungen aufgefallen.

Der heute 52-Jährige habe Athletinnen geschlagen, sie beschimpft und in Trainingslagern beim Duschen beobachtet. «Jetzt müsst ihr die Beine spreizen, das macht ihr ja sonst nie», soll er einmal gesagt haben. Er selbst bestreitet diese Vorwürfe, räumt aber ein, von «Hintern» gesprochen zu haben. Mehrere Betroffene schildern zudem Berührungen an Hüfte und Oberschenkel, die angeblich Teil des Aufwärmens gewesen seien.

Die Machtverhältnisse waren klar: ein erwachsener Trainer, geschützt vom Regionalverband, gegenüber minderjährigen Sportlerinnen. Eine Athletin sprach von einem «Klima der Angst». Viele Mädchen wagten nicht, sich zu wehren – aus Angst, ihre Karriere zu verlieren.

Trainer wurde fünf Jahre gesperrt

Swiss Sport Integrity (SSI) griff erst 2023 ein, nachdem eine Athletin Meldung erstattet hatte. Doch trotz vorsorglicher Massnahmen blieb der Trainer vorerst im Amt. Erst nach weiteren Klagen kam Bewegung in die Sache. Acht junge Frauen sagten schliesslich unter Tränen aus, viele berichteten von Panikattacken und Albträumen.

Das Schweizer Sportgericht attestierte den Betroffenen hohe Glaubwürdigkeit, dem Trainer hingegen eine «massive Fehleinschätzung» seiner Handlungen. Das Urteil: Fünf Jahre Sperre für die Arbeit mit Nachwuchs, dazu 25 Stunden verpflichtendes Coaching zu psychischer und sexueller Gewalt. Zudem muss der Italiener Verfahrenskosten von 3000 Franken tragen.

Der Verurteilte lebt inzwischen wieder in Südtirol, wo er als Handwerker arbeitet. Für die betroffenen Athletinnen aber ist das Kapitel laut der Zeitung längst nicht abgeschlossen – viele haben den Leistungssport verlassen, einige leiden noch heute an Essstörungen, Angstzuständen oder Depressionen.

