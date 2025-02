Lara Gut-Behrami (links) und Wendy Holdener gehören nach ihrem gemeinsamen 2. Platz in der Team-Kombination zu den Hoffnungsträgerinnen in den technischen Disziplinen. Keystone

Die Aufgebote für die Technik-Rennen der Frauen kommen wie erwartet und ohne Überraschungen daher.

Keystone-SDA, pavo, sda SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Schweizer Starterinnen im Riesenslalom: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Michelle Gisin

Schweizer Starterinnen im Slalom: Camille Rast, Wendy Holdener, Melanie Meillard, Eliane Christen Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami führt das Schweizer Quartett für den WM-Riesenslalom vom Donnerstag an. Die Weltmeisterin von 2021 überzeugte in der Basisdisziplin zuletzt mit Rang 2 am Kronplatz. Ebenfalls einen Podestplatz aufweisen kann Camille Rast. Die Walliserin belegte zu Beginn der Saison in Killington Platz 3 – ihr erstes Top-3-Resultat im Riesenslalom. Die erfahrenen Wendy Holdener und Michelle Gisin komplettieren die Riesenslalom-Equipe.

Am Samstag im Slalom gehören Camille Rast und Wendy Holdener zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidatinnen. Beide standen schon dreimal auf dem Podest, Rast konnte gar zwei Rennen gewinnen. Mit Mélanie Meillard hat Swiss-Ski ein weiteres heisses Eisen im Feuer. Die Neuenburgerin klassierte sich stets in den Top 10 und in Schlagdistanz zu den Podesträngen. Den vierten Startplatz nimmt Eliane Christen ein.