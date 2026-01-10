Odermatt siegt zum fünften Mal in Folge am Chuenisbärgli Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Adelboden und knackt einen weiteren Rekord: Der Nidwaldner kann als erster Fahrer am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren. 10.01.2026

Der Jubelschrei ist riesig. «This is my house», schreit Marco Odermatt in die Kamera, als er vom Publikum in Adelboden gefeiert wird. «Das ist mein Haus!» Diesen Jubelschrei gab er schon vor einem Jahr bei seinem Sieg in Wengen von sich.

Und der Spruch kommt nicht von ungefähr, denn Odermatt holt sich beim legendären Rennen am Chuenisbärgli nicht nur den Sieg, sondern auch einen Rekord. Fünf Siege hintereinander – das hat in Adelboden vor ihm noch keiner geschafft.

«Es ist schon mega», sagt Odermatt nach dem Rennen im SRF-Interview auf den Rekord angesprochen. «Hier gewinnen zu dürfen ist sowieso das Grösste. Diese Emotionen, diese Freude spüren zu dürfen, ist genial. Ich hoffe, das kann ich nächstes Jahr wieder erleben. Nicht wegen der Serie, sondern einfach, weil es cool ist, hier zu gewinnen.»

«... das gibt es nur hier»

Auch im Stadion-Interview wird er zu seiner neue Bestmarke befragt. «Es ist definitiv legendär. Sowas als Schweizer hier zu erleben, so viel Freude den Fans zu geben und so viel Energie zurückzubekommen, das gibt es nur hier», so der Weltcup-Dominator.

Dank des neuerlichen Sieges hat Odermatt zudem die Führung im Riesenslalom-Weltcup übernommen. Der bisherige Leader Stefan Brennsteiner, der fünf Punkte mehr auf dem Konto hatte, schied im zweiten Lauf aus. Im Gesamtweltcup führt Odermatt nun mit 467 Punkten Vorsprung auf Lucas Pinheiro Braathen, der in Adelboden auf Rang 2 fuhr.