Thomas Tumler über Ehe-Aus: «Ich bin zusammengebrochen und habe im Schnee geheult»

Sportlicher Höhenflug trotz privater Krise: Thomas Tumler hat aufwühlende Monate hinter sich. Keystone

Im letzten Winter hatte Thomas Tumler die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Abseits der Piste erlebte der Bündner gleichzeitig aber seine wohl schwerste Lebensphase. Jetzt spricht der Ski-Star über sein Ehe-Aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sportlicher Höhenflug trotz privater Krise: Thomas Tumler wird im letzten Winter Vize-Weltmeister im Riesenslalom, nur Wochen nach seinem ersten Weltcupsieg – während seine Ehe zerbricht.

Die unerwartete Trennung trifft Tumler hart – er verliert zehn Kilo, vergiesst viele Tränen und verbirgt seine Gefühle während der Rennen.

Erst nach der Saison beginnt die eigentliche Verarbeitung. Von einer Familie träumt Tumler nach wie vor. Nur heiraten will er, Stand jetzt, nicht mehr. Mehr anzeigen

Im Februar wird Thomas Tumler im österreichischen Saalbach Vize-Weltmeister im Riesenslalom. Nur wenige Wochen zuvor feiert der Bündner in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg – im Alter von 35 Jahren. Lange musste er unten durch, jetzt ist er endlich an der Spitze angekommen. Was zu diesem Zeitpunkt aber niemand weiss: Privat steckt in einer Krise.

Im Dezember steht fest: Seine Ehe mit Svenja ist gescheitert. Erst im Juni hatte das Paar geheiratet. Unter den Gästen waren damals die Skikollegen Marco Odermatt, Justin Murisier oder die Brüder Mauro und Gino Caviezel.

Für Tumler ein tiefer Einschnitt. «Es war eine sehr harte Zeit», erinnert er sich in der «Schweizer Illustrierten». «Sie sagte mir, dass sie keine Gefühle mehr für mich hat. An der Hochzeit war das alles null Komma null vorhersehbar.»

Im Juni 2024 hatten Thomas Tumler und Svenja geheiratet. Instagram

Zehn Kilo abgenommen

Tumler versucht, die Beziehung zu retten. Sieben gemeinsame Jahre will er nicht kampflos aufgeben. Doch es bleibt beim Versuch. Der Trennungsschmerz hinterlässt Spuren – zehn Kilo nimmt der Bündner ab. «Ich habe mich vor allem versteckt.» Emotionen übermannen ihn immer wieder. «Manchmal lag ich den ganzen Tag im Bett und heulte. Für die Rennen riss ich mich zusammen.»

Was er sportlich in diesem Winter erreicht, wirkt unter diesen Umständen umso beeindruckender. «Es war eine Achterbahnfahrt. Eigentlich habe ich mich vor jedem Rennen angelogen und mich aufgebaut.» Doch die körperlichen Folgen der Krise sind nicht zu übersehen: Am Tag vor dem WM-Riesenslalom muss Tumler die Skischuhe wechseln. Die alten sind zu hart – ihm fehlt die Kraft, sie sauber durchzudrücken.

Emotionale Achterbahnfahrt: Im Februar feiert Thomas Tumler WM-Silber im Riesenslalom, privat macht er aber eine schwere Phase durch. Keystone

Tumler fährt dennoch sensationell zu WM-Silber, muss sich einzig dem Österreicher Raphael Haaser geschlagen geben. Er schafft es, den Liebeskummer rund um die Rennen zu verdrängen. Erst nach der erfolgreichen Saison fällt ihm dies wieder schwerer.

Tumler wünscht sich eine Familie

«Der eigentliche Verarbeitungsprozess begann nach der Saison», sagt er. Die Erfolge habe er zwar geniessen können. «Danach hat mich aber alles wieder eingeholt. Mitten auf einer Skitour bin ich zusammengebrochen und habe im Schnee geheult. Ich war ein fröhlicher Vize-Weltmeister – und dann zack. Das war schlimm.»

Mittlerweile sind einige Monate vergangen. Es gehe ihm heute wieder sehr gut, so der bald 36-Jährige. Ein Familienmensch ist Tumler geblieben. Er wünscht sich irgendwann Kinder. Heiraten möchte er, Stand jetzt, aber nicht mehr. «Ja, es ist blöd gelaufen. Wenn ich aber die Richtige kennenlerne und alles passt, will ich ihr das nicht verwehren. Vielleicht ändere ich meine Meinung also noch.»

