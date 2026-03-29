Tina Weirather schwebt erneut im Babyglück

Tina Weirather gewann in ihrer Aktivzeit zweimal in Folge die Super-G-Kugel. Bild: Keystone

Tina Weirather ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verkündet die ehemalige Skirennfahrerin die Geburt, verrät in ihrem Post aber weder Geschlecht noch Namen des Kindes.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Die ehemalige Skirennfahrerin Tina Weirather schwebt im Babyglück. Auf Instagram verkündet die Liechtensteinerin die Geburt ihres zweiten Kindes und schreibt: «Eine vierköpfige Familie. Das Baby-Bubble-Glück, wo die Zeit stehenbleibt.»

Namen und Geschlecht des Kindes verrät Weirather in ihrem Post nicht. Seit 2017 ist die 36-Jährige mit Radiomoderator Fabio Nay liiert, 2022 hat das Paar geheiratet und im Januar 2024 erblickte Sohn Lio das Licht der Welt.

Die Gratulationen in den sozialen Netzwerken lassen nicht lange auf sich warten – und kommen von prominenten Namen. Dazu gehören Lindsey Vonn, Kjetil Jansrud, Anna Veith, Felix Neureuther oder Tanja Frieden.

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