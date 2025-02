Tränen bei Shiffrin: «Ich kämpfe um Punkte, nicht um Podeste»

Bei ihrem Riesenslalom-Comeback in Sestriere kann Mikaela Shiffrin bei weitem nicht mit den besten Fahrerinnen mithalten und handelt sich in den beiden Läufen über viereinhalb Sekunden Rückstand ein.

Bereits am Samstag bietet sich Shiffrin die nächste Chance. Dann steht in Sestriere der zweite Riesenslalom auf dem Programm, bevor am Sonntag ein Slalom folgt.