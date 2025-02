Die 13 Schweizer Medaillen sorgen beim Schweizer Fernsehen für Quotenhits. Keystone

Die Alpinen bescheren dem Schweizer Fernsehen SRF an der Ski-WM in Saalbach mit ihren Erfolgen Traumquoten.

Franjo von Allmens Triumph in der Abfahrt verfolgten bis zu 1,19 Millionen Menschen live am TV, was einem Marktanteil von 75,9 Prozent entspricht. Über das gesamte Rennen waren durchschnittlich 924'000 Personen zugeschaltet (73,9 Prozent Marktanteil).

Den zweiten Lauf des Männerslaloms mit der Goldfahrt von Loïc Meillard sahen durchschnittlich 741'000 Zuschauer (76,3 Prozent), den Doppelsieg von Camille Rast und Wendy Holdener im Slalom der Frauen im Schnitt 643'000 (78,1 Prozent).

Einen deutlichen Zuwachs verzeichnete SRF auch bei der Abendsendung «Alpine Ski-WM – Das Magazin», das im Mittel 276'000 Skifans erreichte (28,7 Prozent). Die Sendung, in der die sechs Schweizer Medaillengewinner der Team-Kombination der Männer zu Gast waren, verfolgten durchschnittlich 547'000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer am TV (43,9 Prozent). 2023 hatte sich der Durchschnittswert des WM-Magazins auf 154'000, 2021 auf 160'000 Personen belaufen.

