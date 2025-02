Tumler und Meillard jubeln über Silber und Bronze – Haaser wird Riesenslalom-Weltmeister 14.02.2025

Während Marco Odermatt die Riesenslalom-Medaillen hauchdünn verpasst, springen Thomas Tumler und Loïc Meillard in die Bresche und lassen die Schweiz über Silber und Bronze jubeln. Im Ziel finden sich die beiden aber in unterschiedlichen Gefühlswelten wieder.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Männer schlagen an der Ski-WM auch im Riesenslalom zu. Thomas Tumler gewinnt Silber, Loïc Meillard holt sich nach Gold in der Team-Kombi nun Bronze.

Dennoch finden sich die beiden Podestfahrer im Zielraum in unterschiedlichen Gefühlswelten wieder. Bei Meillard ist gar eine leise Enttäuschung auszumachen.

Tumler dagegen ist mit Platz 2 überglücklich und bedankt sich auch beim Verband: «Swiss-Ski hat immer an mich geglaubt.» Mehr anzeigen

Nach drei Medaillen und zwei Weltmeister-Titel in den Speed-Disziplinen und dem Dreifach-Triumph in der Team-Kombi schlagen die Schweizer Männer bei der Ski-WM in Saalbach auch im Riesenslalom zu. Und das, obwohl Marco Odermatt, Titelverteidiger und Dominator in dieser Disziplin, den Sprung auf das Podest um mickrige sieben Hundertstel verpasst.

Mit Thomas Tumler als Zweiter und Loïc Meillard als Dritter springen gleich zwei Landsmänner des enttäuschten Odermatt in die Bresche. Allerdings finden sich beiden Medaillengewinner im Zielraum in ganz unterschiedlichen Gefühlswelten wieder.

Tumler: «Nicht aufgeben zahlt sich aus»

Tumler ist nach seinem wilden Ritt im zweiten Lauf und dem Sprung von Rang 6 auf 2 überglücklich. «Meine Fahrt war voll am Limit. Ich hatte das Gefühl, ich habe im oberen Teil alles vergeben. Ich wollte wenigstens noch eine gute Platzierung und habe voll riskiert. Es ist super aufgegangen», sagt der Samnauner im SRF-Interview und macht klar: «Es war schwierig. Es gab immer solche Licht- und Schattenwechsel. Die Fahrer vor mir hatten noch Sonne, deshalb musste ich voll riskieren. Die Fehler haben anscheinend nicht so viel Zeit gekostet.»

Im Dezember in Beaver Creek der erste Weltcupsieg, nun die erste WM-Medaille im Riesenslalom – Tumler setzt im Alter von 35 Jahren neue Massstäbe. «Ich habe immer und bei allem länger gebraucht – schon in der Schule früher», sagt er darauf angesprochen und strahlt: «Nicht aufgeben zahlt sich aus. Ich freue mich auch mit 35 über diese Medaille.»

Ein besonderer Dank gilt Swiss-Ski. «Sie hätten mich vor drei Jahren schon lange rauskicken können. Aber sie haben an mich geglaubt», unterstreicht Tumler und hält fest: «Schöne Sache, dass ich jetzt hier stehe.»

Meillards leise Enttäuschung

Ganz anders ist die Gefühlslage bei Meillard, der im zweiten Teil des zweien Laufs einen grossen Vorsprung auf Sieger Haaser noch preisgeben muss. «Es ist hart, wenn du weisst, dass mehr dringelegen wäre», gibt der 28-Jährige zu und erklärt: «Im Mittelteil war es nicht mehr so top. Ich hatte Probleme, die Spur gut zu treffen. Das kostet so viel Zeit auf einer Piste, auf der du attackieren solltest.»

Aus diesem Grund ist Meillard kurz nach dem Rennen enttäuscht. Aber: «Heute Abend werde ich sehr zufrieden sein», sagt Meillard, der in Saalbach nach Gold in der Team-Kombination bereits seine zweite Medaille einheimst – und am Sonntag im Slalom seine dritte Chance sogar noch vor sich hat. Zuerst stehen aber die Riesenslalom-Feierlichkeiten inklusiv Medaillen-Zeremonie und TV-Interviews an.

«Es kostet Energie, du hast keine Minute Erholung. Wenn du nur einen Tag Pause hast vor dem nächsten Rennen, ist es schwierig. Aber es gehört dazu und es sind schöne Momente. Wieder ein Podest zu teilen mit einem Teamkollegen, das sind schöne Erinnerungen», sagt Meillard über das dichtgedrängte Programm inklusive Medaillenfeier. «Morgen wir sicher ein bisschen hart sein. Aber es gilt, sich am Sonntag wieder zu fokussieren und zweimal für eine Minute Gas zu geben.»

