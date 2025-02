Frisuren-Wahnsinn bei Marco Odermatt und Co. an der Siegerehrung in Saalbach 09.02.2025

Das Schweizer Ski-Team sorgt in Saalbach-Hinterglemm für eine grosse Show – auch nach der Abfahrt. Die Weltmeister Franjo von Allmen und Marco Odermatt tragen nun einen gewöhnungsbedürftigen Haarschnitt. Sehr zur Freude der Schweizer Ski-Fans, wie die Reaktionen zeigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Schweizer Speed-Team der Männer ist mit verrückten Frisuren zur Siegerehrung nach der WM-Abfahrt in Saalbach aufgetaucht.

In Anlehnung an Teamkollege Alexis Monney haben sich auch die restlichen Fahrer des Schweizer Teams die Haare abrasiert.

«Ummso besser dasdä guggisch, umso schlimmer wirds», schrieb von Allmen amüsiert auf Instagram zu einem Bild von sich und der Schweizer Crew. Mehr anzeigen

An diesen Anblick wird sich mancher erst gewöhnen müssen. Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen und das Schweizer Ski-Team liessen nach ihrer sportlichen Show in Saalbach-Hinterglemm am Sonntag den Rasierer ran. Der 23-Jährige erschien nach seiner Gold-Fahrt mit einer Halbglatze zur Medaillenvergabe. In der Mitte waren die Haare komplett abrasiert, an den Seiten noch lang – genau wie bei Marco Odermatt.

Von Allmen postet auf Instagram ein Bild von sich und der Schweizer Crew: «Ummso besser dasdä guggisch umso schlimmer wirds 😉», hält er fest und meint: Ä grund zum firä !! 🥳🥳🫵🏼🔥

Auf Instagram zeigen sich die Schweizer Fans amüsiert von den gewöhnungsbedürftigen Haarschnitten. Eine Auswahl der Kommentare:

Die besten Kommentare

«di schöni friisä – i grännä 😂»

«Äs isch soo wüest dases scho wider geil isch 🙈🤣🤣🥳 schlimmer geit bau nüm😋»

«fantastisch grandios öii frisure😂😂😂😂»

«ier sind nid nume die beste und die geilste – ier sind au eifach eine zviel 😂😂😂😂😂😂😂»

«🤣🤣🤣 Teamgeist hoch 10 🔥🇨🇭💪🤙»

«👏nechscht besser mal en Barber bstelle😂»

«🤣🤣🤣 Glüwunsch – die Frage nur zu was – der Weltmeistertitel oder zur neuen Frisur ? 😜 oder vllt zu beidem ?»

«liebe die crazy Ideeee🙌🏻🥳»

«Oh nei – die arme Hoor 😳!!! Aber zum Glück wachset das wieder u so Momänte söu me zelebriere 😁...»

Haare ab bei den Schweizer Ski-Crakcs. KEYSTONE

«jesus maria, steuet doch dä rasemäier ab!!»

«🤩 Affegeili Frisene 🤣🤣 u mega coole Teamgeist.»

«Marco odermatt 60 jahr alt😂»

«hahaha ned ganz normal😂👏»

«😂Herrlich, euri Frisure sind de Hammer 😂😂😂😂😂❤️»

«Muetig, muetig 🤣🤣🤣🤣👏!! Mir 🇨🇭 hei äbe no Humor 😂😂😂!»

«Nid suber die Giele..😂🥳 Hopp🇨🇭»

«Hammer Leistig🥳 dFrisure naja😂 denoch e super Team, äfoch nume fantastisch zom eu Zueluege😅🥳»

«Sehr geil! Das isch no Party!!! 🥳 🤩»

«Ihr sind jo ned ganz putzt 🙈😂 aber uf e gueti Art und Wiis 🤣😅🤪»

«Wer hat die Wette verloren? ALLE? 😂😂😂»