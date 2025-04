Hat das Lachen auch in schwierigen Zeiten nie verloren: Urs Kryenbühl. Keystone

Urs Kryenbühl tritt vom aktiven Skirennsport zurück. Der 31-Jährige setzt seiner von Verletzungen geprägten Karriere ein Ende.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Urs Kryenbühl beendet seine Karriere als Skirennfahrer.

Der 31-jährige Innerschweizer musste sich mehrmals von schweren Verletzungen erholen. Die abgelaufene Saison musste er schon im Dezember beenden.

«Trotz all den Rückschlägen blicke ich positiv auf meine Karriere zurück», sagt er in einem Instagram-Video. Mehr anzeigen

«Ich durfte einige schöne Momente im Ski-Weltcup erleben, aber leider auch die Schattenseite», wird Urs Kryenbühl in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert. «Immer wieder habe ich mich zurückgekämpft, diese Herausforderungen in mir wachsen lassen, welche mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und auf das bin ich wirklich stolz.»

62 Weltcuprennen hat Kryenbühl bestritten und fuhr dabei dreimal aufs Abfahrts-Podest. Ausserdem wurde er dreimal Schweizer Meister in der Abfahrt.

Unvergessen ist der schwere Sturz des Innerschweizers im Januar 2021 in Kitzbühel, bei dem Kryenbühl kurz vor dem Ziel bei einer Geschwindigkeit von 147 km/h die Kontrolle verlor und auf die eisige Piste prallte. Er erlitt er dabei eine Gehirnerschütterung, einen Bruch im rechten Schlüsselbein sowie einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie.

Es blieb nicht die letzte Verletzung in Kryenbühls Karriere. In Bormio zog er sich 2022 erneut einen Kreuzbandriss zu und die abgelaufene Saison musste der Speedspezialist schon im Dezember beenden, nachdem er sich in Beaver Creek abermals am Knie verletzte.

Bewegender Rückblick auf die Karriere

In einem Instagram-Post blickt Kryenbühl auf die Anfänge seiner Karriere und seine grössten Erfolge zurück und spricht auch über die «Schattenseiten des Sports», wie er selbst sagt. «Aber ich habe mich immer wieder zurückgekämpft.»

Trotz all den Rückschlägen blicke er positiv auf die Karriere zurück. «Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen, das ist ein Riesen-Privileg.» Ob er künftig in irgendwelcher Form dem Skirennsport erhalten bleiben wird, lässt Kryenbühl offen.