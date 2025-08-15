  1. Privatkunden
Swiss-Ski-Boss tritt zurück Urs Lehmann wird CEO der FIS

SDA

15.8.2025 - 12:06

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann geht zur FIS.
Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann geht zur FIS.
Keystone

Urs Lehmann setzt seine Tätigkeit im Schneesport in neuer Funktion fort. Der Aargauer wird erster Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS.

Keystone-SDA

15.08.2025, 12:06

15.08.2025, 12:24

Mit Lehmanns Abgang beim Nationalen Verband geht eine Ära zu Ende. Der 55-jährige Aargauer hat während 19 Jahren dem Präsidium angehört, 17 Jahre davon als Vorsitzender. Mit der Übernahme des Amtes bei der FIS nutzt er die Gelegenheit, die Weiterentwicklung des Schneesports voranzutreiben.

«Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung», wird Lehmann in einer von Swiss-Ski verbreiteten Medienmitteilung zitiert. «Nachdem sich die Zusammenarbeit mit dem FIS-Präsidenten Johan Eliasch in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt hat, wollen wir die FIS nun mit vereinten Kräften in die Zukunft führen - zusammen mit dem Generalsekretär Michel Vion, dem gesamten FIS-Team und den Mitgliedsverbänden. Ich möchte ein Brückenbauer sein.»

Johan Eliasch und FIS-Generalsekretär Michel Vion sagen: «Wir freuen uns sehr, dass Urs zur FIS stossen wird. Die Verstärkung unseres Führungsteams durch Urs ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass wir bestmöglich aufgestellt sind, um die grossen Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern.»

Lehmann wird seine neue Position bei der FIS Ende September antreten. Vom 23. bis 27. September finden die jährlichen Herbst-Meetings der diversen FIS-Komitees statt.

Als Konsequenz des Wechsels zur FIS wird Lehmann auch die Ämter als Präsident des Organisationskomitees der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften Crans-Montana 2027 sowie als Co-Präsident des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038 abgeben.

Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert»

Nati-Star Eray Cömert spricht mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die anstehende La-Liga-Saison.

14.08.2025

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

