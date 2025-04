Venier attackiert Cheftrainer Assinger: «So verliert man die Freude am Sport»

Damen-Cheftrainer Roland Assinger muss sich von Stephanie Venier (r.) – hier an der WM mit Mirjam Puchner – heftige Kritik anhören. KEYSTONE

Die Stimmung bei den österreichischen Ski-Fahrerinnen ist offenbar auf dem Nullpunkt. Grund dafür soll gemäss Aussagen einiger Athletinnen ausgerechnet Cheftrainer Roland Assinger sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stephanie Venier hat gegenüber «Krone» scharfe Kritik an Damen-Cheftrainer Roland Assinger geübt. Sie bemängelt insbesondere den respektlosen Umgangston und fordert eine Kommunikation auf Augenhöhe.

Zuvor hatten bereits Stephanie Brunner und die zurückgetretene Tamara Tippler ähnliche Kritikpunkte geäussert. Mehr anzeigen

Rund um den Damen-Bereich rumort es bei Ski Austria. Und die ÖSV-Vertreterinnen hielten sich nach Saisonende nicht mit Kritik zurück. Technikerin Stephanie Brunner forderte jüngst öffentlich «längere Trainingsläufe». Die kürzlich zurückgetretene Tamara Tippler nahm Damen-Cheftrainer Roland Assinger ins Visier.

«Es hatte den Anschein, als wäre ich nicht erwünscht», wird sie in der «Krone» zitiert. Es herrsche intern eine Top-Down-Kommunikation. «Ich spreche da auch für ein paar andere Mädels. Es wird so viel geplärrt. Wenn man keine normalen Gespräche führen kann, wenn das immer von oben herab passiert.»

Trainerwahl mitentscheidend über Karrierefortsetzung

Nun meldete sich auch Stephanie Venier und unterstützte ihre Teamkolleginnen. «Die Richtlinien, die Roland Assinger vorgibt, sind oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäss», hält sie gegenüber der Boulevard-Zeitung fest. Die Super-G-Weltmeisterin stört sich vor allem am Umgangston.

«Es geht um die Art und Weise, wie – wenn überhaupt – mit uns kommuniziert wird. Wir sind kritikfähig, aber es geht immer um das Wie. Wenn es in die persönliche Ebene geht, viele Mädels plärren, dann ist das nicht die feine englische Art. Durch die Diskussionen beziehungsweise dem Umgangston wird einem oft das Selbstvertrauen genommen. Dann ist es schwer, auf sein Können zu vertrauen», meint Venier.

Die Kritik an Assinger, der seit 2023 im Amt ist, haben die Athletinnen auch an die Verbandsspitze herangetragen. Venier liess gar durchblicken, dass die Personalie mitentscheidend sei, ob sie ihre Karriere fortsetze. «Das wird sicher auch meine Entscheidung beeinflussen – denn so verliert man die Freude am Sport», resümiert die 31-Jährige.

Assinger weist die Vorwürfe zurück. Der 51-Jährige hat beim ÖSV noch einen laufenden Vertrag bis Ende nächste Saison. Davor war der Bruder vom langjährigen ORF-Skiexperten Armin Assinger im Sportgymnasium Davos als Skitrainer tätig.

Bernhard Russi erklärt, warum die Österreicher unseren Ski-Stars hinterherhinken Die Schweiz dominiert die Ski-Welt fast schon nach Belieben. Im Weltcup und auch an der Weltmeisterschaft kommen die Fahrer*innen von Swiss-Ski kaum aus dem Feiern heraus. Bernhard Russi weiss, woran das liegt. 06.03.2025

Vincent Kriechmayr: «Meine Rituale vor dem Rennen sind natürlich geheim» Österreichs Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr stellt sich den Fragen von blue Sport. 14.01.2025

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich. 08.01.2025