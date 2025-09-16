  1. Privatkunden
«Ich würde lügen, wenn ...» Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab

Jan Arnet

16.9.2025

Österreichs Damen-Cheftrainer Roland Assinger muss sich von Stephanie Venier (rechts) – hier an der WM 2025 mit Mirjam Puchner – erneut heftige Kritik anhören.
Österreichs Damen-Cheftrainer Roland Assinger muss sich von Stephanie Venier (rechts) – hier an der WM 2025 mit Mirjam Puchner – erneut heftige Kritik anhören.
Keystone

Die österreichische Ex-Skirennfahrerin Stephanie Venier spricht in einem Interview ausführlich über den Bruch mit Ex-Trainer Roland Assinger. Die Super-G-Weltmeisterin nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Jan Arnet

16.09.2025, 12:30

16.09.2025, 12:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Sommer hat Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ihren Rücktritt bekannt gegeben.
  • Die Österreicherin kritisiert den Umgangston und persönliche Eingriffe von Ex-Cheftrainer Roland Assinger, das Vertrauen sei endgültig verloren.
  • Privat befindet sich die 31-Jährige im Hoch: Kürzlich hat sie geheiratet, im Januar erwartet Venier ihr erstes Kind.
Mehr anzeigen

Es ist ihr erstes grosses Interview nach dem überraschenden Rücktritt im Sommer – im Ö3-Format «Frühstück bei mir» spricht Stephanie Venier offen wie selten zuvor. Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach gewährt dabei nicht nur Einblicke in ihr privates Glück, sondern schildert auch die schwierige Beziehung zu Österreichs Damen-Cheftrainer Roland Assinger.

Im August hatte Assinger nach einem Gespräch noch gesagt, die Missverständnisse seien «geklärt» und man habe sich «im guten Einvernehmen» getrennt. Venier sieht das nicht ganz so: «Mit dem einmaligen Gespräch ist die Sache noch nicht erledigt. Das geht nicht von heute auf morgen, dafür sind einfach zu viele Sachen vorgefallen. Ich erwarte mir von Asso, dass er sich konkret zu dem äussert, was ich gesagt habe.»

Austria-Damen haben genug. Venier attackiert Cheftrainer Assinger: «So verliert man die Freude am Sport»

Austria-Damen haben genugVenier attackiert Cheftrainer Assinger: «So verliert man die Freude am Sport»

Einige Monate vor ihrem Rücktritt im Sommer hatte Venier den Cheftrainer öffentlich attackiert und gesagt, dass Assinger ihr die Freude am Sport genommen habe. Jetzt konkretisiert die 31-Jährige, dass Assingers Umgangston «nicht immer die feine Art» gewesen sei. «Es kann ja Kritik auch konstruktiv und wertschätzend sein, und nicht alles ‹schlecht› und ‹blöd›.»

Golf-Verbot brachte das Fass zum Überlaufen

Venier schildert zudem, wie Assinger in ihr Privatleben eingegriffen habe. Der Trainer habe ihr angerufen und sie gebeten, nicht mit Golf anzufangen, da Golfspielen langsam mache. «Das hast du dann die ganze Zeit im Kopf: Eigentlich macht mir das Golfspielen Spass, aber der Cheftrainer sagt: Du darfst das nicht mehr machen.»

So sei am Ende Assinger auch ein Grund für ihren Rücktritt gewesen. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das mit dem Asso hat gar nicht mitgespielt. Für mich wäre es nicht mehr denkbar gewesen, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Das Vertrauen ist verloren gegangen.»

Verheiratet und im Babyglück: Stephanie Venier und der österreichische Skirennfahrer Christian Walder.
Verheiratet und im Babyglück: Stephanie Venier und der österreichische Skirennfahrer Christian Walder.
Keystone

Darüber hinaus spricht die frühere Speedspezialistin auch von einer grundsätzlichen Schieflage im österreichischen Ski-Verband: «Die Männer können ihre Meinung sagen und es wird daran gearbeitet. Wenn wir Frauen Kritik geäussert haben, hiess es nur: ‹Fahr gescheit, dann passt das schon.› Wir sind oft fehlverstanden worden – und das ist traurig.»

Märchenhochzeit und Babyglück

Abseits der Konflikte könnte Veniers Leben kaum schöner sein: Am 3. September gab sie dem österreichischen Skirennfahrer Christian Walder das Ja-Wort. «Es war wie im Märchen, ein Prinzessinnentraum.» Im Januar hatte Walder im Whirlpool um ihre Hand angehalten.

Und auch privat ging alles Schlag auf Schlag: Venier erwartet ihr erstes Kind, das im Januar zur Welt kommen soll. «Wir haben gleich nach meinem innerlichen Rücktritt im April mit der Familienplanung begonnen – und es hat auf Anhieb funktioniert», berichtet sie. Ein Comeback im Skizirkus schliesst die Tirolerin indes aus: «Das Skifahren geht mir überhaupt nicht ab. Ich könnte nicht glücklicher sein.»

