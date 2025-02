Franjo von Allmen lässt sich im Berner Oberland feiern Keystone

Der zweifache WM-Goldmedaillengewinner Franjo von Allmen wird auf dem Schulhausplatz in Boltigen von Hunderten von Fans gebührend gefeiert.

Keystone-SDA, sda SDA

«Ich kenne hier praktisch jedes Gesicht. Es ist unglaublich schön, wenn man nach Hause kommt und so empfangen wird», so der stolze 23-Jährige im Interview bei SRF. «Dass hier alle so zahlreich erscheinen, ist wahnsinnig emotional.»

Von Allmen war bereits am Donnerstag aus Saalbach zurückkehrt und verbrachte die freie Zeit mit Freunden sowie Familie. «Ich hatte ein kleines, gemütliches Apéro mit dem engsten Umfeld. Heute bin ich den Tag dann sehr gemütlich angegangen. Ich habe ausgeschlafen und Eile mit Weile mit der Schwester gespielt», lacht von Allmen.

Franjo von Allmen, der zweifache WM-Goldmedaillengewinner, posiert auf einem Anhänger in Boltigen. KEYSTONE

Der Berner Oberländer triumphierte in Österreich in der Abfahrt sowie zusammen mit Loïc Meillard in der Team-Kombination. Trotz aller Freude ging sein Blick aber bereits wieder vorwärts. Ich werde Franjo bleiben, komme, was wolle. Für mich gilt es bald wieder zu fokussieren, die Saison ist noch nicht fertig. Es kommen noch wichtige Rennen.»

Mit den Heimrennen in Crans-Montana steht übernächstes Wochenende bereits das nächste Highlight auf dem Programm.

Franjo von Allmen feiert mit seinen Fans beim Empfang, am Freitag, 14. Februar 2025 in Boltigen. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

Mehr Videos aus dem Ressort

Franjo von Allmen fährt zu WM-Gold 09.02.2025