Franjo von Allmen kann seine erste Chance auf eine WM-Medaille in Saalbach nicht nutzen. KEYSTONE

Mit Rang 12 im Super-G bleibt Franjo von Allmen am Freitag deutlich hinter den Medaillen-Plätzen zurück. Besonders über eine Stelle im Rennen ärgert sich der Berner Oberländer im Zielraum.

Tobias Benz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franjo von Allmen fährt beim Super-G an der Ski-WM in Saalbach auf den 12. Rang.

Der Berner Oberländer ärgert sich besonders über einen Fehler beim Übergang in den Flachteil, will aber bereits auf die Abfahrt am Sonntag schauen.

Die Stimmung beim 23-Jährigen ist derweil keinesfalls getrübt – im Gegenteil: «Odi hat unsere Ehre gerettet», freut sich von Allmen über den Triumph seines Teamkollegen. Mehr anzeigen

Eigentlich hatte sich Franjo von Allmen beim WM-Super-G in Saalbach eine Stelle ganz genau angeschaut: den Übergang in den Flachteil. Dort das Tempo mitnehmen, damit im Ziel eine grüne Zeit aufleuchtet – so offenbar der Plan, wie der Berner Oberländer im Interview bei SRF verrät.

Doch so soll es nicht kommen. Am Ende reicht es dem Schweizer Shootingstar «nur» für Rang 12 – und ausgerechnet beim Übergang aus dem Steilhang, genau da, wo er sich so viel vorgenommen hatte, passiert ihm der entscheidende Fehler.

«Da kann man sich an den Kopf langen und sagen: ‹Du Tubel!›», ärgert sich von Allmen nach seiner Fahrt – allerdings bereits wieder mit einem Lächeln auf den Lippen. «Eigentlich habe ich mich gar nicht so schlecht gefühlt, aber ich hatte überall kleine Rutscher drin und die Ausfahrt ins Flache nicht so erwischt, wie ich wollte. Das kostet auf diesem Schnee brutal viel Speed und das kann man nirgendwo mehr richtig aufbauen.»

Freude über Sieg von Odermatt

Grund zur Freude findet der 23-Jährige am Freitag aber trotzdem. Immerhin schnappt sich Teamkollege Odermatt Gold. «Es herrscht eine super Stimmung. Ich feiere mit und geniesse es. Das ist riesig, wenn ein Schweizer eine Medaille holen kann. Odi hat unsere Ehre ein bisschen gerettet.»

Er selbst habe Lehrgeld bezahlt, wolle nun aber bereits auf die Abfahrt am Sonntag schauen: «Das gibt Ansporn für den Sonntag, um dort mehr Gas zu geben. Es geht recht schnell weiter. Ich glaube, Odi wird heute schon ein bisschen (feiern), aber wir anderen haben noch ein bisschen zu arbeiten», lacht von Allmen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Odermatt pulverisiert die Bestzeit! Reicht das für WM-Gold im Super-G? 07.02.2025

Franjo von Allmen: «Habe immer die gleiche Ski-Unterwäsche an» Franjo von Allmen kann noch mehr, als nur schnell den Hang runterfahren. blue Sport verrät der Speed-Spezialist unter anderem sein zeitintensives Hobby. 04.12.2024