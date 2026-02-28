  1. Privatkunden
Dreifach-Olympiasieger genervt von Allmen: «Huere Frühling – es ist viel zu warm, um Skizufahren»

Sandro Zappella

28.2.2026

Franjo von Allmen hatte in Garmisch Mühe, die notwenige Spannung aufzubauen.
Franjo von Allmen hatte in Garmisch Mühe, die notwenige Spannung aufzubauen.
KEYSTONE

Die Schweizer Speedfahrer knüpfen in Garmisch nahtlos an ihre Olympia-Erfolge an und feiern einen beeindruckenden Dreifachsieg. Olympiasieger von Allmen hingegen verpasst nach einem Fehler das Podest – und macht die frühlingshaften Temperaturen mitverantwortlich.

Sandro Zappella

28.02.2026, 14:15

28.02.2026, 14:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Abfahrer feiern in Garmisch-Partenkirchen einen Dreifachsieg mit Marco Odermatt vor Alexis Monney und Stefan Rogentin, nachdem sie bereits an Olympia acht Medaillen gewonnen hatten.
  • Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen verpasst nach einem Fehler im Schlussteil als Sechster das Podest und kritisiert seine Fahrt selbstironisch.
  • Von Allmen führt die ungewohnt warmen Temperaturen und fehlende Rennspannung nach Olympia als Gründe für seine Schwierigkeiten an, während Odermatt die lockerere Stimmung im Frühling positiv bewertet.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Ski-Festspiele gehen auch in Garmisch-Partenkirchen weiter. Nachdem die Herren von Swiss-Ski an Olympia gleich acht Medaillen abgeräumt haben, gibt es beim ersten Rennen nach den Winterspielen den nächsten Paukenschlag: Dreifachsieg in der Abfahrt durch Marco Odermatt, Alexis Monney und Stefan Rogentin. 

Abfahrt in Garmisch. Schweizer Dreifach-Sieg! Odermatt gewinnt vor Monney und Rogentin

Abfahrt in GarmischSchweizer Dreifach-Sieg! Odermatt gewinnt vor Monney und Rogentin

Während Odermatt seinen 54. Weltcupsieg feiert und sie die kleine Kristallkugel in der Abfahrt quasi sicher hat, ist es für Alexis Monney und Stefan Rogentin der erste Podestplatz des Winters und damit eine Befreiung.

Doch ein prominenter Schweizer Name fehlt auf dem Podest: Derjenige von Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen. Dieser war in Garmisch ebenfalls auf Podestkurs, hat im untersten Streckenteil nach einem Fehler aber noch über eine Sekunde eingebüsst und musste sich so mit Rang 6 zufrieden geben. Im SRF-Interview sagt er nach dem Rennen sarkastisch: «Diese drei Kurven habe ich nur ein ‹bisschen› verkackt.»

Im Training habe er die Passagen eigentlich ganz passabel erwischt, doch im Rennen sei er nicht sauber über den Ski gekommen: «Ich bin hinten reingesessen, wie die ganze Zeit schon ein bisschen. Bei diesen unruhigen Verhältnissen wird das brutal streng. Am Ende hat dann auch die Energie gefehlt, dort eine saubere Kurve zu fahren. Schade, weil der Rest hätte ganz okay gepasst.»

Keine Spannung wegen hoher Temperaturen

Auf die Frage, ob es nach den so erfolgreichen Olympischen Spielen schwer gewesen sei, wieder Spannung aufzubauen, sagt von Allmen, dass es grundsätzlich relativ einfach gewesen wäre, aber es sei einfach schon «huere Früehlig». Und so erklärt der 24-Jährige: «Es ist viel zu warm, um Skizufahren und brutal schwierig, nochmals Rennspannung aufzubauen. Aus meiner Sicht bin ich froh, wenn die Saison mal fertig ist, wenn die Temperaturen noch lange so sind.» 

Die etwas fehlende Anspannung hat auch Sieger Marco Odermatt bemerkt: «Ich weiss, was Franjo meint, man bringt definitiv nicht die gleiche Spannung hin, als es vielleicht in einem Wengen oder Kitzbühel der Fall ist.» Doch der nun 54-fache Weltcupsieger hält fest: «Ich habe das eigentlich noch gerne, die Stimmung ist mega cool und es ist eben nicht mehr diese gleiche Anspannung vorhanden. Es ist ein bisschen mehr Lockerheit und Frühlingsgefühle.»

Videos aus dem Ressort

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister

Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich.

08.01.2025

